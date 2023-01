Carregar reprodutor de áudio

Pietro Fittipaldi anunciou nesta sexta-feira seus planos para a temporada 2023. O piloto, que deve manter seu posto de reserva da Haas na Fórmula 1, correrá no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), disputando na classe LMP2 pela equipe britânica Jota, que é a atual campeã.

O brasileiro estará no trio da única entrada da Jota na temporada completa do WEC este ano na classe. A bordo do ORECA-Gibson 07, Pietro correrá ao lado de David Heinemeier Hansson e Oliver Rasmussen, substituindo o trio campeão de 2022: António Félix da Costa, Will Stevens e Roberto Gonzalez.

Pietro e Hansson voltam a correr juntos este ano após defenderem a Inter Europol em 2022 na European Le Mans Series, enquanto Rassmussen é o único remanescente da Jota do ano passado. Ele competia no segundo carro da equipe no WEC, ao lado de Ed Jones e Jonathan Aberdein.

Neto do bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi, Pietro ainda deve manter sua posição como piloto reserva e de testes na Haas para este ano. O brasileiro já correu nas 24 Horas de Le Mans com a Inter Europol em 2022 e teria um programa limitado com a DragonSpeed na classe LMP1 na temporada 2018/19 antes de fraturar a perna em um acidente na primeira etapa, em Spa.

Fittipaldi descreveu a chance de correr com a Jota como "uma oportunidade incrível".

"Estou muito feliz pela oportunidade de correr com a Jota na temporada 2023 do WEC; eles são uma equipe de muito sucesso e experiência nas provas de endurance. Correrei ao lado de David, que já conheço da temporada passada, quando corremos juntos na ELMS".

"Já temos uma boa química e, junto com Oliver no line up, teremos uma boa experiência recente de alguém que já está na equipe".

Sam Hignett, chefe da Jota, falou sobre o trio ao Motorsport.com: "Nos sentimos bem com esse trio".

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2: Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

"Oliver nos impressionou na temporada passada com sua velocidade e consistência. David não é um estranho para a equipe, com seu ritmo vencedor em 2019, e desde o realinhamento da graduação de pilotos, ele é provavelmente o melhor piloto prata do grid. E ter alguém com o talento de Pietro completando o trio é um negócio animador".

Campeões pela Jota em 2022, Stevens e da Costa devem ir para a entrada da Jota na classe de Hipercarros este ano, a bordo do novo Porsche 963. O anúncio da ida de ambos para a classe ao lado de Yifei Ye é esperado em cerca de duas semanas.

