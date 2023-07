Já começou a contagem regressiva para a volta a Interlagos dos carros que disputam as 24 Horas de Le Mans, prova que ao lado do GP de Mônaco de Fórmula 1 e das 500 Milhas de Indianapolis constitui a famosa Tríplice Coroa do automobilismo mundial. No dia 14 de julho de 2024, a quinta etapa do Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC - marcará o retorno do Brasil ao calendário da categoria com as 6 Horas de São Paulo.

“Será realmente importante para o automobilismo brasileiro receber a cada ano uma etapa do WEC em São Paulo. A categoria está em momento maravilhoso de tecnologia e disputas incríveis. Marcará história”, garantiu Carlos Col, CEO da Mais Brasil, organizadora das 6 Horas de São Paulo.

O Campeonato Mundial de Endurance correu no lendário circuito paulistano de 2012 a 2014. A prova do ano que vem será, portanto, a primeira no País em uma década. O novo contrato entre o WEC e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, garante a presença da maior metrópole da América do Sul no calendário por no mínimo cinco temporadas. A possibilidade de extensão por mais cinco anos está prevista no contrato.

Atual vice-campeão da Hypercars, a categoria principal do WEC, o paulista André Negrão comemora a chance de se apresentar “em casa” pela primeira vez. “Se alguém me falasse há meses que eu correria pelo WEC em Interlagos, acharia que era brincadeira”, afirmou. “Interlagos é uma pista emblemática para minha família. Meu pai, Guto, e meu tio, Xandy, venceram provas importantes lá, como na Stock Car e em outras importantes séries nacionais”, continuou o bicampeão das 24 Horas de Le Mans na LMP2.

A Toyota venceu a edição inaugural em 2012, sendo seguida respectivamente por Audi (2013) e Porsche (2014). O mínimo de 10 fabricantes competindo em 2024, entre elas marcas extremamente populares em todo o mundo como a Ferrari, garante uma ferrenha batalha para ver quem leva a melhor no retorno do campeonato ao Brasil.

Com 4,3 km de extensão, 15 curvas e sentido anti-horário, a pista de Interlagos é particularmente exigente para os pilotos e engenheiros pelas mudanças de elevação, mas oferece igualmente diversos pontos de ultrapassagem, como na longa reta dos boxes e na reta oposta. “A confirmação da prova pegou todo mundo de surpresa – e foi recebida com entusiasmo por pilotos e equipes. Essa largada será uma das mais importantes da minha carreira”, concluiu André.

