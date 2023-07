A Lamborghini revelou o novo protótipo híbrido LMDh com o qual disputará o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e o IMSA a partir do próximo ano, durante o Goodwood Festival of Speed nesta quinta-feira.

A equipe italiana Iron Lynx que colocará na pista a Lamborghini LMDhs de fábrica no cenário global e na América do Norte está usando o modelo Huracan GT3 EVO2s numerados #63 no IMSA e na GT World Challenge Europe Endurance Cup em 2023.

O SC63 foi desenvolvido em parceria com a construtora francesa Ligier Automotive em torno de seu design LMP2 de próxima geração.

Mais detalhes técnicos do motor sob medida desenvolvido para o carro foram revelados.

O V8 twin-turbo tem 3,8 litros de capacidade com os turbos montados em ambos os lados do motor, e não em V.

O SC63 da Lamborghini explora as liberdades do livro de regras da LMDh que permitem que um fabricante transmita sua identidade no design ao carro.

Mitja Borkert, chefe de design da marca no departamento de estilo, explicou que o objetivo era “criar um carro que fosse imediatamente reconhecível como um Lamborghini”.

Lamborghini SC63 LMDh Photo by: Lamborghini S.p.A.

“Implementamos as sugestões de estilo de nossa própria marca em todo o carro”, disse ele.

O carro foi apresentado no tradicional verde de corrida Verde Mantis da Lamborghini, no qual os carros Iron Lynx competirão no próximo ano.

O programa de testes da Lamborghini com o primeiro chassi de desenvolvimento deve começar no início do próximo mês.

Nenhum outro piloto foi adicionado no lançamento do carro a uma lista que já inclui Romain Grosjean, Daniil Kyvat, Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli.

A Iron Lynx e a equipe irmã Prema colocarão um SC63 na classe Hypercar do WEC para um programa completo no próximo ano e outro na GTP nas etapas do campeonato americano de endurance no IMSA.

Está previsto que o carro norte-americano se junte a seu carro irmão nas 24 Horas de Le Mans na rodada do WEC em junho, o que significa que a Lamborghini exigirá um total de seis pilotos.

A Lamborghini enfatizou repetidamente que é improvável que esteja pronta para as 24 Horas de Daytona, que abrirão a temporada em janeiro próximo.

Isso significa que o SC63 está programado para estrear na etapa de abertura do WEC no circuito de Losail, no Catar, em 2 de março, duas semanas antes de correr pela primeira vez no IMSA nas 12 Horas de Sebring.

Ricciardo de volta à F1 e de Vries demitido! Red Bull injusta? O que será de Pérez?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate impacto do 'ressurgimento' da McLaren na F1 2023

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: