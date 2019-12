O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) não vai voltar ao Brasil nesta temporada. Depois do anúncio da realização das 6 Horas de São Paulo, a organização da categoria acaba de informar que a etapa será substituída pelas 6 Horas de Austin, nos Estados Unidos.

De acordo com comunicado oficial no site do WEC, a decisão de trocar a prova brasileira, que seria realizada nos dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro, pela norte-americana se deve ao fato de que os promotores do evento em São Paulo não foram capazes de cumprir as obrigações contratuais.

"Lamentavelmente, o promotor local brasileiro para as 6 Horas de São Paulo não conseguiu cumprir suas obrigações contratuais e a organização do WEC não encontrou outra alternativa senão encontrar um local de substituição", diz a nota.

"Além disso, o WEC deseja deixar claro que não teve problemas com a cidade de São Paulo ou com o Autódromo José Carlos Pace (Interlagos). É estritamente uma questão com o promotor local", salienta o comunicado.

"Portanto, o Campeonato Mundial de Endurande da FIA retornará ao Circuito das Américas em Austin, Texas, em fevereiro próximo. A corrida de seis horas será realizada no domingo, 23 de fevereiro de 2020", informa a categoria.

Gérard Neveu, CEO do WEC, comentou: “Em primeiro lugar, devemos agradecer ao Circuito das Américas por nos acomodarem em um prazo relativamente curto. É um local excelente, e nossos fãs agora têm a garantia de excelentes corridas na América do Norte".

“É claro que é muito lamentável nos encontrarmos nessa posição. O WEC lamenta muito e se sente muito triste pela cidade de São Paulo e pelos milhares de fãs brasileiros de automobilismo. Nossa principal preocupação eram nossos parceiros, e trabalhamos duro para encontrar uma solução".

Comunicado do promotor brasileiro do WEC

Em nota, a organização das 6 Horas de São Paulo confirmou a decisão: "A despeito de todos os investimentos, que montam a mais de R$ 8 milhões do total de R$ 12 milhões que seriam investidos; de todos os esforços da Prefeitura, parceria de primeira hora para trazer de volta ao Brasil este importante campeonato, promovendo as adequações e infraestrutura necessária; em prejuízo dos patrocinadores evento, que não mediram esforços para fazerem do retorno das 6 Horas de São Paulo um marco, a organização do WEC decidiu não honrar os compromissos assumidos com a cidade de São Paulo, com os amantes do esporte e com o público em geral".

"Lamentamos muito a forma com que a direção do WEC conduziu suas obrigações em detrimento do Brasil, da cidade de São Paulo e dos amantes do automobilismo da América Latina", diz o comunicado.

Veja todos os vencedores das 6H de São Paulo do WEC (LMP1):

Galeria Lista 2012 - Nicolas Lapierre, Alexander Wurz, #7 Toyota 1 / 12 Foto de: XPB Images 2012 - Nicolas Lapierre, Alexander Wurz, #7 Toyota 2 / 12 Foto de: DPPI 2012 - Nicolas Lapierre, Alexander Wurz, #7 Toyota 3 / 12 Foto de: XPB Images 2012 - Nicolas Lapierre, Alexander Wurz, #7 Toyota 4 / 12 Foto de: XPB Images Andre Lotterer, Benoit Treluyer, Marcel Fassler 5 / 12 Foto de: DPPI 2013 - Marcel Fassler, Andre Lotterer, Benoit Treluyer, #1 Audi 6 / 12 Foto de: XPB Images 2013 - Marcel Fassler, Andre Lotterer, Benoit Treluyer, #1 Audi 7 / 12 Foto de: XPB Images 2013 - Marcel Fassler, Andre Lotterer, Benoit Treluyer, #1 Audi 8 / 12 Foto de: XPB Images 2014 - Vencedores: Neel Jani, Romain Dumas, Marc Lieb; segundo lugar: Anthony Davidson, Sebastien Buemi; terceiro lugar: Lucas di Grassi, Loic Duval, Tom Kristensen 9 / 12 Foto de: XPB Images 2014: Vencedores Neel Jani, Romain Dumas, Marc Lieb, #14 Porsche 10 / 12 Foto de: XPB Images 2014: Vencedores Neel Jani, Romain Dumas, Marc Lieb, #14 Porsche 11 / 12 Foto de: XPB Images 2014: Vencedores Neel Jani, Romain Dumas, Marc Lieb, #14 Porsche 12 / 12 Foto de: Porsche Motorsports

