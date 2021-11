WEC: Felipe Fraga garante vice-campeonato em ano de estreia

O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) realizou neste final de semana a última etapa de seu calendário no circuito do Bahrein e Felipe Fraga fechou 2021 com o título de vice-campeão mundial logo em seu ano de estreia no WEC, na classe GTE-Am.

Ao lado dos pilotos Dylan Pereira e Ben Keating, Fraga correu pela equipe britânica TF Sport e tinha chance de título, caso eles vencessem a prova e o rival direto não ficasse entre os quatro primeiros colocados. Mas um toque na largada e depois um abandono, tornaram o triunfo impossível.

"Infelizmente não deu pra levar o campeonato, foi um dia muito difícil”, disse Fraga. “Meu companheiro de equipe acabou se envolvendo em dois acidentes, a gente também não tinha ritmo para ganhar a corrida mesmo assim, mas talvez fazer um pódio, não sei. Apesar destas circunstâncias, conseguimos ser vice-campeões, o que não dá para ficar tão triste com um resultado desse. A gente sempre quer ganhar lógico, mas é isso aí, tivemos altos e baixos na temporada.”

“Um segundo lugar em Le Mans e vice-campeão no campeonato mundial de Endurance. Primeira vez que eu faço uma temporada completa neste campeonato e estou muito feliz. Queria agradecer a Deus e a todo mundo que está me acompanhando. Vamos continuar o trabalho, tem muita coisa para acontecer na minha carreira, e muito obrigado a todo mundo que acompanhou”, completou Fraga.

O brasileiro volta a acelerar já neste próximo final de semana com a tradicional prova “Petit Le Mans”, que será realizada no circuito de Road Atlanta, válida pelo IMSA, nos Estados Unidos.

F1 2021: Bottas REINA e é POLE no México! Verstappen é SÓ 3º e FICA P***. Hamilton É 2º e Pérez 4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: