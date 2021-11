WEC: Negrão completa 100% de pódios na temporada 2021

A Alpine fez uma corrida de recuperação para terminar na terceira posição das 8 Horas do Bahrein, corrida de encerramento da temporada 2021 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), disputada em Sakhir. Desta forma, o trio formado por André Negrão e os franceses Matthieu Vaxiviére e Nicolas Lapierre completou o campeonato com 100% de pódios na classificação geral em sua estreia na classe dos Hypercars, a principal do campeonato.

“Sem dúvida nenhuma, foi uma corrida muito diferente das outras que a gente fez nesta temporada”, iniciou Negrão, logo após a prova. “Perdemos muito tempo nos boxes para reparar o câmbio, e foi muito difícil conseguirmos alcançar este terceiro lugar. De uma certa forma, dá para falar que foi uma vitória. O fato de obtermos pódios em todas as corridas foi importante para nos motivar para 2022, quando devemos disputar o Mundial novamente”, seguiu o brasileiro.

O resultado no Bahrein fez Negrão, Vaxiviére e Lapierre terminarem a temporada com a terceira posição no campeonato, que foi vencido pelo trio Mike Conway (Inglaterra), Kamui Kobayashi (Japão) e José María López (Argentina), segundos colocados no Oriente Médio, também pela Toyota. Assim, a Alpine fecha o campeonato com dois segundos lugares, obtidos em Spa-Francorchamps e em Monza, e outros quatro terceiros lugares – todas posições com direito ao pódio.

“Fomos competitivos ao longo da temporada. Batalhamos com a Toyota em muitos momentos, mesmo sabendo da vantagem que eles tinham por terem um carro que consome menos combustível e tem tração nas quatro rodas. Por isso, estamos felizes com o nosso resultado, ainda mais quando consideramos que este foi nosso primeiro ano na classe principal”, completou Negrão, lembrando que a Alpine corrida na LMP2 até a última temporada.

