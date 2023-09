Os ingressos para as 6 Horas de São Paulo, prova válida pelo FIA WEC – Campeonato Mundial de Endurance, começarão a ser vendidos a partir de 1º de outubro.

A corrida está programada para dia 14 de julho de 2024 no Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), circuito que receberá um evento repleto de atrações e entretenimento. Será um final de semana com shows e experiências inesquecíveis, além da presença das grandes marcas da categoria Hypercar – Cadilac, Toyota, Peugeot, Porsche, Glickenhaus, Vanwall e Ferrari.

Em seu 11º ano de existência, o FIA WEC – Campeonato Mundial de Endurance está mais forte do que nunca. Na atual temporada, nada menos do que sete fabricantes foram atraídos para a divisão Hypercar, incluindo a estreante Ferrari, que dominou a edição centenária das 24 Horas de Le Mans, que juntamente com o GP de Fórmula 1 e as 500 Milhas de Indianapolis forma a santíssima trindade do automobilismo mundial.

A expectativa dos organizadores do FIA WEC – Campeonato Mundial de Endurance é a chegada de novas marcas no ano que vem.

Dotados de tecnologias de última geração, os fantásticos protótipos da Hypercar têm levado multidões aos autódromos. A potência combinada do motor e do sistema híbrido é de 500 Kw, com velocidade máxima acima dos 300 km/h e peso mínimo de 1.030 kg.

Por isso, somente pilotos das classes prata, ouro e platinum são admitidos na categoria, de acordo com a classificação estabelecida pelos critérios da FIA - Federação Internacional de Automobilismo.

Duas outras divisões compõem o grid do FIA WEC – Campeonato Mundial de Endurance. A LMP2 também é constituída de protótipos fechados, porém com motores V8 de 4.2 litros sem injeção direta capazes de gerar 560 cavalos de potência com o peso mínimo 930 quilos. A tripulação de dois ou três pilotos deve incluir obrigatoriamente um prata ou bronze.

Finalmente, a LMGTE Am é derivada dos modelos de produção de algumas das mais luxuosas marcas, como Aston Martin, Ferrari e Porsche. Inclui pilotos amadores e profissionais, que se revezam no cockpit de carros originariamente projetados para o uso normal de rua.

Quanto à motorização, dividem-se entre os aspirados de até 5.500 cc e os turbo/supercharged de no máximo 4.000cc.

O calendário de sete etapas voltará a ser movimentado no próximo dia 10 com as 6 Horas de Fuji (Japão), a penúltima de 2023. Contará com a participação de três brasileiros: Pietro Fittipaldi (Equipe Jota) e André Negrão (Alpine ELF Team), na LMP2, e Daniel Serra (Kessel Racing), na LMGTE Am. Negrão foi campeão da LMP2 no campeonato de 2018/2019 e conquistou duas vezes as 24 Horas de Le Mans na categoria. Serra também foi bi em Le Mans na classe GTE Pro.

Informações completas sobre os ingressos serão divulgadas em breve.

