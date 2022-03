WEC: com Negrão, Alpine vence em Sebring prova marcada por bandeiras vermelhas

Carregar reprodutor de áudio

A 1000 Milhas de Sebring não terminou como esperado. As suas oito horas planejadas perderam 15 após uma tempestade atingir o local de prova. O carro #36 da Alpine, pilotado por Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e pelo brasileiro André Negrão, dominou a prova com um constante desempenho superior aos dos adversários Toyota e Glickenhaus, assim como dos carros da LMP2.

Após um atraso de 30 minutos com a primeira bandeira vermelha, enquanto as proteções da curva 15 eram consertadas devido a forte batida de Maria Lopez e sua Toyota de número 7, a corrida seguiu com bandeira verde pelas 3h e 40 minutos restantes.

A Toyota número 8 liderava até a batida, mas teve que diminuir o ritmo para não sofrer de pane seca. Na volta seguinte o carro entrou nos pits para reabastecimento.

No retorno, a Alpine liderava à frente do Glickenhaus 007 LMH com uma volta de vantagem, enquanto a outra Toyota caiu para terceiro. Contudo, assim que a bandeira verde foi balançada, Briscoe, piloto da Glickenhaus, ultrapassou o Corvette GTE Pro antes da relargada, o que lhe deu uma punição.

Após uma segunda bandeira vermelha por causa da tempestade com trovões, mas sem chuva, a corrida foi reiniciada faltando 36 minutos para o fim, mas a chuva ainda ameaçava. Após mais uma série de trovões, os carros estavam prontos para reiniciar a prova quando mais relâmpagos foram detectados nos arredores.

A bandeira quadriculada foi mostrada faltando 14 minutos para o fim da prova, ao mesmo tempo que o céu começava a abrir em Sebring.

Com o resultado, a Alpine conquistou sua primeira vitória geral sobre a Toyota de Sebastian Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, e da Glickenhaus de Olivier Pla, Romain Dumas e Ryan Briscoe.

Ao fim da prova, André Negrão deu a seguinte declaração: “foi uma corrida dura, esperamos por isso por toda a temporada passada. Uma corrida difícil para todos, com algumas bandeiras vermelhas. Agradeço aos meus companheiros e a todos da equipe Alpine pelo grande trabalho feito ao longo da semana”

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre Photo by: Paul Foster

Resultado da Corrida: