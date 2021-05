WEC: Negrão compara briga com Toyotas a “David contra Golias”

André Negrão teve um papel fundamental na boa estreia da equipe Alpine na temporada 2021 do World Endurance Championship (WEC). O brasileiro, que tem como parceiros os franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxivière, completou as 6 Horas de Spa-Francorchamps na segunda colocação, após travar uma dura batalha com os dois hipercarros da Toyota.

Negrão teve como responsabilidade abrir e fechar a participação do time francês no rápido circuito belga, permanecendo ao volante do Alpine A480 LMP1 por 2h55min34s, praticamente o dobro da pilotagem de seus companheiros de time. Com dores no pescoço, Lapierre conduziu o Alpine por 1h33min14s, enquanto Vaxivière ficou ainda menos ao volante: 1h24min42s.

Além de permanecer muito tempo na pista, Negrão foi decisivo para que a equipe liderasse metade da corrida. A estratégia da Toyota se mostrou eficiente, fazendo valer o menor consumo de combustível da tecnologia híbrida para fazer um pit stop a menos, dando aos japoneses uma vantagem decisiva. Mesmo com a Alpine na liderança na maior parte da prova, o time nipônico só tomou a ponta definitivamente quando restavam 40 minutos para o final da corrida, momento em que o brasileiro foi aos boxes pela última vez, retornando em seguida ainda ao volante do Alpine para completar a corrida.

“A equipe ficou muito feliz com esse resultado”, disse Negrão. “A Toyota tem um carro 4x4 e que consome menos combustível, e todo mundo sabe disso. Isso é um fator chave a favor deles. Mas aqui em Spa nós fomos muito bem, lideramos metade da corrida enquanto eles tiveram que fazer malabarismos para chegar na nossa frente, apesar de termos feito sete pit stops contra seis deles. Foi meio David contra Golias.”

“Depois de seis horas de prova, e com o nosso carro fazendo um pit stop a mais, chegamos apenas um minuto atrás do Toyota primeiro colocado. Isso diz muito sobre o trabalho da equipe Alpine. Todos estão de parabéns”, concluiu o brasileiro.

A próxima etapa do WEC será disputada no dia 13 de junho, no circuito do Portimão, em Portugal. Com oito horas de duração, a prova marcará a estreia de outro brasileiro na temporada, Pipo Derani, que dividirá o protótipo Glickenhaus SCG 007 com o australiano Ryan Briscoe e os franceses Franck Mailleux e Romain Dumas.

