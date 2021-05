Felipe Fraga é anunciado como novo piloto oficial da Mercedes

Logo após conquistar o pódio na etapa de abertura do Mundial de Endurance (WEC) em Spa-Francorchamps no último sábado, Felipe Fraga conseguiu outro feito especial em sua carreira. O tocantinense foi contratado para ser piloto oficial de fábrica da Mercedes nas principais competições de carros de turismo do mundo. Seu primeiro compromisso como piloto oficial será no Intercontinental GT Challenge com a Mercedes-AMG Team AKKA ASP.

“Estou muito feliz por ter recebido esse convite da Mercedes, uma das principais equipes do automobilismo mundial”, disse Fraga. “São poucos pilotos no mundo que são selecionados como piloto de fábrica, ainda mais de uma equipe com tanta história.”

“Será uma honra para mim, já fiz algumas provas acelerando o Mercedes no GT World Challenge Europe, corri também no Intercontinental GT Challenge, então já tenho uma boa experiência e bons resultados com esses carros”, comentou Fraga, que é o mais jovem campeão da Stock Car da história, em 2016, com 21 anos de idade.

“É um sonho poder viver do automobilismo e representar o Brasil nas principais competições do mundo de endurance e de carros de turismo. Além de competir no Intercontinental GT Challenge, espero em breve adicionar mais categorias ao meu calendário, que também já inclui WEC e IMSA. Com certeza teremos grandes novidades ainda em 2021”, concluiu.

