WEC: Negrão mira novo top-3 no encerramento da temporada

André Negrão encerra neste final de semana a temporada do Campeonato Mundial de Endurance, WEC, com a disputa das 8 Horas do Bahrein, corrida marcada para o circuito de Sakhir. O piloto da Alpine, mais uma vez, é o único brasileiro no grid da Hypercars, a principal classe da mais importante categoria de corridas de longa duração do planeta.

“É um final de semana especial, já que fecharemos nosso primeiro ano atuando nos Hypercars, uma divisão em que tivemos bons resultados, com 100% de aproveitamento de pódios no geral, e em que podemos encarar a Toyota”, disse Negrão, que espera por mais um bom desempenho em Sakhir.

“Com a experiência da corrida aqui na semana passada, a gente pode continuar em busca de melhoras no acerto do carro, tentando ser ainda mais competitivos”, disse o companheiro de Matthieu Vaxiviere e Nicolas Lapierre.

“Como foi na semana passada, usamos esse primeiro treino para fazer ajustes no carro. Na corrida de seis horas, conseguimos avançar com o acerto a partir da sexta-feira, e é o nosso plano para este final de semana”, seguiu Negrão. “Como a corrida começa mais tarde, será mais longa e terminará à noite, é importante termos um carro bem acertado para todas as condições”, completou o piloto.

A primeira sessão de treinos livres para a etapa decisiva do WEC foi realizada na tarde desta quinta-feira (4), e o trio da Alpine acabou a atividade com o terceiro melhor tempo. A liderança ficou com o Toyota pilotado por Brendon Hartley, que tem como companheiros de equipe Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima.

A sexta-feira (5) do WEC em Sakhir será das mais movimentadas, com a realização de mais dois treinos livres e a classificação. As 8 Horas do Bahrein tem largada marcada para 8h de sábado.

