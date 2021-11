Vindo de vitória nas 6 horas do Bahrein, prova do WEC realizada no último sábado (30), Felipe Fraga disputa a decisão do campeonato novamente no mesmo circuito neste final de semana. Esta será a sexta etapa do Mundial de Endurance e o piloto brasileiro segue na briga pelo título.

Fraga acelera pela equipe britânica TF Sport, ao lado do estadunidense Ben Keating e o luxemburgo-português Dylan Pereira. No campeonato da classe LMGTE-Am, eles ocupam a segunda posição, com 90,5 pontos e têm chances de matemáticas de conquistar o título.

“Ficamos extremamente contentes com a vitória no último sábado. Estamos fazendo uma boa temporada no WEC esse ano e finalmente a vitória veio, colocando-nos mais ainda em uma posição de brigar pelo título em nossa classe. Para isso, precisamos de uma vitória nas 8 horas do Bahrein e o líderes do campeonato finalizarem no máximo na quinta colocação, ou terminarmos a prova pelo menos na quarta posição se eles abandonarem”, diz Fraga, que acelera o Aston Martin Vantage AMR #33.

Em 2021, o piloto tocantinense e os companheiros de equipe foram ao pódio na primeira etapa deste ano do campeonato, no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, fizeram a pole position da classe LMGTE-Am nas 6 horas de Monza, finalizaram as 24 Horas de Le Mans na segunda posição e venceram as 6 horas do Bahrein.

O Brasil tem poucos pilotos na história que foram campeões mundiais de endurance, entre eles Raul Boesel (antigo World Sportscar Championship), Bruno Senna (LMP2) e André Negrão (LMP2), mas nunca houve um brasileiro campeão na classe LMGTE-Am.

As atividades de pista para a última etapa do WEC começam nesta quinta-feira com treinos e a classificação acontece na sexta-feira às 11h20. A largada, no sábado, está marcada para as 8h no horário de Brasília.

F1 2021: O que MERCEDES e HAMILTON precisam fazer para reverter FAVORITISMO da RED BULL no México | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #142 – Verstappen e Hamilton vão bater como Senna e Prost?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: