Pipo Derani está de volta ao Mundial de Endurance da FIA (WEC) e fará sua primeira corrida com a equipe Glickenhaus, uma das grandes novidades da temporada 2021, que marca a estreia da categoria de hipercarros no campeonato mundial de turismo da FIA.

Derani disputará as 6 Horas de Monza, na Itália, terceira etapa de 2021, neste domingo (18). O piloto de 27 anos dividirá o hipercarro Glickenhaus 007 LMH de número #708 com o norte-americano Gustavo Menezes e o francês Olivier Pla.

No mês que vem, o brasileiro – terceiro colocado na temporada 2021 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship - também volta a integrar a equipe para sua sexta participação nas 24 Horas de Le Mans.

A Glickenhaus fez sua estreia no campeonato no mês passado, na disputa das 8 Horas de Portimão, e foi o único hipercarro no grid, além dos dois modelos de fábrica da Toyota.

Já Derani não participa de uma prova do FIA WEC desde 2019. Naquele ano, disputou as 24 Horas de Le Mans pela equipe Risi Competizione e, estreando pela LMP1 com a equipe Rebellion Racing, foi ao pódio em terceiro lugar nas 4 Horas de Silverstone, na Inglaterra.

“Estou muito feliz por voltar ao FIA WEC, especialmente em Monza, um lugar que eu gostava muito de correr na época da Fórmula 3 e onde já fiz alguns testes no passado”, lembrou Derani.

“Estou animado para continuar a ajudar no desenvolvimento e melhorias do nosso Glickenhaus Hypercar, com o principal objetivo de termos uma boa corrida e estarmos prontos para Le Mans”, continuou o brasileiro.

“Temos uma equipe muito forte, com experiência e muita vontade para mostrar um ritmo forte nesta temporada”, destacou.

“Já testei com a equipe no começo da temporada e acredito que podemos conseguir resultados muito positivos juntos”, finalizou Derani.

Derani é um dos poucos pilotos a conquistar pódios na história do WEC nas categorias LMP1, LMP2 e LMGTE Pro. O brasileiro também chega a Monza embalado por sua primeira vitória na temporada do IMSA, duas semanas atrás, em Watkins Glen (EUA).

Nas corridas de longa duração, Derani coleciona várias conquistas. É tricampeão das 12 Horas de Sebring (2016, 18 e 19), campeão das 24 Horas de Daytona (2016) e vice-campeão das 24 Horas de Le Mans em 2017, quando correu pela Ford Chip Ganassi na LMGTE Pro.

Os treinos no circuito de 5,793 km e 11 curvas de Monza terão início nesta sexta-feira (16), com uma sessão livre. No sábado (17), os pilotos terão mais dois treinos livres e o classificatório, a partir das 13 horas. No domingo, a corrida terá largada às 7 horas.

