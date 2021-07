José Maria López, da Toyota, se recuperou de um erro em sua primeira volta rápida na qualificação para garantir a pole na Hypercar da rodada do WEC de domingo, em Monza. O argentino marcou um tempo de 1:35.899s para superar o companheiro de equipe Brendon Hartley.

O neozelandês ficou apenas a seis centésimos atrás do rival, que foi o mais rápido em todas as sessões do fim de semana até agora, mas foi bom o suficiente para a segunda posição.

Nicolas Lapierre, companheiro de André Negrão, ficou dois décimos atrás de López no carro da Alpine, com uma melhor volta de 1:36.121. O francês fez uma última tentativa pela pole após a sessão de 10 minutos receber a bandeira vermelha quando Stoffel Vandoorne bateu, mas não conseguiu baixar seu tempo.

“A diferença para o primeiro foi de apenas 0s2 em uma pista de quase seis quilômetros. Então acho que fomos muito bem”, resumiu Negrão. “No WEC, uma prova de seis horas como essa de Monza é até considerada curta, já que disputamos corridas de 24 horas também. Mesmo assim, teremos cerca de 1.200km amanhã, que é uma distância razoável.

"Então, acho que podemos dizer que tudo pode acontecer e nós estamos confiantes de chegar ao pódio novamente”, concluiu André.

Pipo Derani, o outro brasileiro na divisão, colocou seu Glickenhaus na quarta colocação. Ele melhorou três décimos com 1:36.686 no final da sessão. Charles Milesi conquistou a pole na LMP2 para o elenco belga da WRT.

Kevin Estre manteve o monopólio da GTE Pro ao cravar a ponta pela terceira vez na temporada e a quarta consecutiva para a Porsche. Ben Keating, companheiro de Felipe Fraga saiu por cima em uma batalha pela pole da GTE Am contra François Perrodo.

“Estamos muito felizes por esse primeiro lugar no quali aqui em Monza", destacou o brasileiro campeão da Stock Car em 2016. "Nós focamos bastante no desenvolvimento do carro para a corrida nos treinos livres e também conseguimos ser rápidos na classificação. Parabéns ao Ben, que conseguiu cravar essa ótima volta."

Grid de largada da Hypercar e LMP2:

Grid de largada da GTE:

