Michèle Mouton, que é a piloto de rali de maior sucesso na história, foi forçada a abandonar do que seria seu último evento do Campeonato Mundial de Rally na Córsega, enquanto estava entre os três primeiros, devido a um problema técnico com seu Peugeot 205 T16. No entanto, um dia depois, Henri Toivonen, da Lancia, e seu co-piloto Sergio Cresta foram mortos - o que foi o começo do fim das máquinas do Grupo B.

"Após o primeiro dia, eu sabia que estava no meu melhor", diz ela no filme. “Fui a terceira no geral [atrás de Toivonen e Bruno Saby]. Mas tive um problema com no câmbio e tive que parar. Mas, para mim, estava sendo o melhor rali.”

“Depois disso, eu sabia [se continuasse no esporte] que sentiria falta da minha vida familiar. Eu tinha 35 anos. Para mim, estava claro, eu disse a Fredrik [Johnsson], meu parceiro na época, 'este é o fim para mim'.

“Parei por aí e nunca me arrependo disso, porque tive minha filha no ano seguinte. Então era a hora certa.”

Mouton se aposentou no final do ano, mas não antes de dominar o Campeonato Alemão daquele ano, se tornando a primeira mulher a ganhar um grande título de rali e também no auge de sua era mais desafiadora. Ela fundou o evento Race of Champions, com Johnsson, para homenagear a memória de Toivonen.

Heroes, filme de 111 minutos entrelaça as narrativas de nossos heróis do automobilismo, contando suas histórias com arquivos e testemunhos em primeira mão.

