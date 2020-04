Jornalista enviado para cobrir Rally do México testa positivo para coronavírus

O secretário de Saúde do estado de Guanajuato, no México, Daniel Díaz, confirmou que um jornalista alemão que chegou ao município de León para cobrir o Rally do México, terceira etapa do Campeonato Mundial de Rali, testou positivo para o coronavírus.

Em declarações dadas em uma entrevista coletiva, a chefe da área de Epidemiologia, Fátima Melchor Márquez, disse que, assim que havia suspeitas, o jornalista alemão ficou isolado.

"Ele vinha trabalhando em outras cidades, não na cobertura no evento, desde que chegou para iniciar suas atividades. Ele próprio se reportou às autoridades de saúde e, desde então, se isolou. Ele tem sido bastante cooperativo, muito disciplinado às recomendações que demos, ele não viajou com ninguém, nem mesmo com outros repórteres, é uma pessoa que viaja sozinha. Ele não chegou diretamente de avião a Guanajuato, estava trabalhando em outros estados", relatou.

O representante do governo indicou que as companhias aéreas já foram notificadas para tomar conhecimento das pessoas com quem ele manteve contato, embora, por enquanto, 13 pessoas com quem estiveram próximas a ele já estejam isoladas e sob observação.

Em entrevista coletiva, o Secretário da Saúde explicou que essa pessoa apresentava sintomas leves, ainda está isolada e seu estado não é grave.

