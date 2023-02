Eric Granado completa primeira etapa do Mundial de Superbike 2023

Carregar reprodutor de áudio

Eric Granado completou na madrugada deste domingo a participação na etapa de abertura do Campeonato Mundial de Superbike 2023, realizada no circuito de Phillip Island, Austrália.

O brasileiro foi o 19º colocado na segunda corrida, depois de ficar em 16º na primeira bateria (realizada nesse sábado). Ele acelera a CBR 1000RR-R Fireblade SP da Petronas MIE Racing Honda, equipe satélite da marca japonesa na competição.

Ao contrário da prova de abertura, a segunda bateria em solo australiano teve condições de pista seca, bem como a disputa da Superpole no formato de corrida, para definição das posições de largada. Granado, que compete pela primeira vez no Mundial de Superbike integralmente, aproveitou a oportunidade para tirar o máximo de lições neste início de campeonato“.

Aprendi muito como piloto neste fim de semana, até porque rodamos em todas as condições possíveis – desde chuva forte e vento até condições mistas. Dei um bom passo no asfalto seco e melhorei minha sensação com a moto, mas ainda não estou acostumado com esse tipo de ritmo e preciso trabalhar para render mais ao longo da corrida”, analisa o piloto de 26 anos.

“Na corrida de hoje, estive com o grupo nas primeiras voltas, mas a moto andava muito e tive de mudar o mapeamento para conseguir terminar a corrida sem destruir o pneu. Isso também significou que tive que desacelerar um pouco nas voltas finais e perder o contato com o grupo. Mas é tudo uma experiência de aprendizagem. Tenho certeza de que, corrida a corrida, vamos chegar aonde queremos estar”, concluiu Granado.

O próximo desafio do brasileiro já será nesta semana, de 3 a 5 de março, quando a segunda etapa do Mundial tem como palco o Circuito Internacional de Mandalika, na Indonésia.

Campeonato Mundial de Superbike 2023 / 1ª etapa

Local: Phillip Island, Austrália



Resultados 1ª etapa (cinco primeiros)



Corrida 2

1 – #1 – Alvaro Bautista

2 – #21 – Michael Ruben Rinaldi (+6.191s)

3 – #55 – Andrea Locatelli (++9.099s)

4 – #47 – Axel Bassani (+11.680s)

5 – #5 – Philipp Oettl (+12.020s)

19 – #51 – Eric Granado (+1m04.168s) – Petronas MIE Racing Honda – CBR 1000RR-R Fireblade SP



Corrida 1

1 – #1 – Alvaro Bautista

2 – #65 – Jonathan Rea (+3.471s)

3 – #54 – Toprak Razgatlioglu (+6.168s)

4 – #55 – Andrea Locatelli (+16.789s)

5 – #15 – Axel Bassani (+20.918s)

16 – #51 – Eric Granado (+1m17.459s) – Petronas MIE Racing Honda – CBR 1000RR-R Fireblade SP



Classificação após a 1ª etapa

1 – #1 – Alvaro Bautista – 62 pontos

2 – #55 – Andrea Locatelli – 34 pontos

3 – #65 – Jonathan Rea – 31 pontos

4 – #21 – Michael Ruben Rinaldi – 31 pontos

5 – #15 – Axel Bassani – 25 pontos



Calendário

2ª etapa – Indonésia – 3 a 5/3

3ª etapa – Holanda – 21 a 23/4

4ª etapa – Espanha – 5 a 7/5

5ª etapa – Itália – 2 a 4/6

6ª etapa – Inglaterra – 30/6 a 2/7

7ª etapa – República Tcheca – 28 a 30/7

8ª etapa – França – 8 a 10/9

9ª etapa – Espanha – 22 a 24/9

10ª etapa – Portugal – De 29/9 a 1/10

11ª etapa – Argentina – De 13 a 15/10

12ª etapa – A definir

