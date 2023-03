Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Eric Granado já está na Indonésia para a disputa da segunda etapa do Campeonato Mundial de Superbike 2023. O Circuito Internacional de Mandalika, na ilha de Lombok, será palco do evento, com duas corridas marcadas para este sábado e domingo (4 e 5/3). Após a estreia da temporada, no último final de semana, na Austrália, o piloto da equipe Petronas MIE Racing Honda volta a acelerar a motocicleta CBR 1000RR-R Fireblade SP.

“É tudo novidade para mim e os objetivos continuam os mesmos: seguir aprendendo e evoluindo, para entender melhor como funcionam a categoria e a moto, que é bem diferente da que eu estava acostumado”, explica o piloto de 26 anos. Na etapa de abertura, no circuito de Phillip Island, Austrália, o brasileiro confirmou 16º lugar na primeira corrida e 19º na segunda. A experiência na pista da Indonésia será inédita para Granado.

“A pista parece ser bem legal, pude dar algumas voltas de bicicleta essa semana para entender melhor o circuito. Gostei bastante, bem interessante o traçado. A pista é larga, com diversas opções de linha, então será importante pegar rápido esse traçado novo e entender como é o circuito, para a gente ser o mais competitivo possível”, completou o piloto brasileiro, destaque também da MotoE, categoria de motos elétricas.

Campeonato Mundial de Superbike 2023 / 2ª etapa

Local: Circuito Internacional de Mandalika, Indonésia





Programação* (Horários de Brasília)

Quinta-feira (2/3)

Das 23h às 23h45 - Treino 1



Sexta-feira (3/3)

Das 2h às 2h45 - Treino 2

Das 21h30 às 22h - Treino 3

Das 23h40 às 23h55 - Superpole



Sábado (4/3)

2h30 - Corrida 1

Das 21h30 às 21h45 - Warm up

23h30 - Superpole (formato corrida)



Domingo (5/3)

2h30 - Corrida 2

* A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.

Calendário Mundial de Superbike 2023

2ª etapa – Indonésia – 3 a 5/3

3ª etapa – Holanda – 21 a 23/4

4ª etapa – Espanha – 5 a 7/5

5ª etapa – Itália – 2 a 4/6

6ª etapa – Inglaterra – 30/6 a 2/7

7ª etapa – República Tcheca – 28 a 30/7

8ª etapa – França – 8 a 10/9

9ª etapa – Espanha – 22 a 24/9

10ª etapa – Portugal – De 29/9 a 1/10

11ª etapa – Argentina – De 13 a 15/10

12ª etapa – A definir

