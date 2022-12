Carregar reprodutor de áudio

O Brasil terá um piloto na temporada completa do Campeonato Mundial de Superbike, uma das mais importantes competições da motovelocidade internacional.

Nesta quinta-feira (01), a equipe MIE Racing Honda Team anunciou a contratação de Eric Granado para conduzir sua CBR1000RR-R FIREBLADE nas 12 etapas da temporada 2023. Com isso, o piloto de 26 anos defenderá o país em dois campeonatos mundiais, já que Granado já foi confirmado pela equipe LCR E-Team para a temporada da Moto-E.

“Estou encantada por contar com Eric na MIE Racing Honda Team. Trabalhamos com Eric na etapa final da temporada de 2020, no Estoril. Ele terminou entre os 15 primeiros na corrida 1 e perto da zona de pontos na corrida 2, o que foi realmente impressionante”, resumiu Midori Moriwaki, dona da equipe.

“Seu talento, velocidade, profissionalismo e – não menos importante – atitude positiva são valores-chave para mim. Nossa estrutura também será fortalecida em seu corpo técnico para garantir o nosso crescimento e aperfeiçoamento contínuos”, continuou a dirigente da na MIE Racing.

”Há muito tempo este é meu objetivo”

"Estou muito feliz por participar da minha primeira temporada de SBK em 2023. Gostaria de agradecer à Midori (Moriwaki), à Honda e a todos os patrocinadores por me darem esta oportunidade. Há muito tempo é meu objetivo chegar ao Mundial de Superbike”, disse o brasileiro.

“Já venci quatro campeonatos brasileiros de Superbike e disputei o espanhol de SBK nas duas últimas temporadas. É uma categoria que conheço, embora o Campeonato Mundial funcione em um nível muito superior, obviamente. Competi na MIE Racing Honda Team em 2020, na etapa de Portugal do Mundial de SBK, e realmente gostei de ver como todos trabalharam".

"Será um verdadeiro desafio lutar com pilotos rápidos de nível mundial, mas vou tentar aprender muito com eles e fazer o meu melhor para conseguir resultados sólidos a cada fim de semana. Quero agradecer a todos pelo apoio e agora mal posso esperar para subir na minha Honda e começar a trabalhar”.

Temporada espetacular

Vice-campeão mundial de Moto-E, Eric Granado teve em 2022 uma temporada espetacular. Somando cinco vitórias no campeonato desde 2019, ele dobrou o número em 2022, totalizando agora 10. Granado também soma sete pole positions e 12 voltas mais rápidas – recordes absolutos no campeonato de motos elétricas.

É de Eric ainda o recorde de hat-tricks (pole, volta mais rápida e vitória), com quatro na categoria até o momento – único piloto a conseguir a façanha mais de uma vez nos quatro anos de história deste campeonato iniciado em 2019.

Eric é também o piloto brasileiro com mais conquistas no motociclismo internacional. Confira seus números:

Títulos na carreira: 15 (13 de campeão e 2 de vice-campeão)

Títulos nacionais: 8 (6 de campeão no Brasil)

Títulos internacionais: 7 (5 de campeão e 2 de vice-campeão)

Prêmios: eleito 14 vezes como o melhor piloto pela mídia especializada em diversos pleitos

Destaque: é o piloto brasileiro com mais títulos internacionais na história da motovelocidade

