Carregar reprodutor de áudio

Se 2022 foi especial para o piloto brasileiro de motovelocidade Eric Granado, não há dúvidas que a próxima temporada será única. O paulista de 26 anos chega a sua quinta temporada na MotoE em busca do tão sonhado título - que agora será considerado mundial.

Mas, tem mais! O próximo ano também marca a estreia de Granado no Campeonato Mundial de Superbike, um desejo antigo que finalmente será concretizado.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o piloto da LCR, que viralizou no Tik Tok ao comemorar uma de suas vitórias na MotoE ao som do fenômeno pop-latino Rosalía, contou um pouco mais sobre o 'super' 2023 que terá pela frente.

Eric Granado Photo by: Divulgacao

2023 vai ser um ano cheio para você, além da MotoE terá o Mundil de Superbike. Como surgiu essa chance?

"Bom, é algo que a gente vem trabalhando há bastante tempo. Eu corri por quatro anos o campeonato brasileiro de Superbike, depois fiz dois anos no campeonato espanhol e sempre visei essa chegada ao Mundial. Eu fiz uma prova em 2020 com o wild card no Mundial em Portugal com essa equipe que eu vou correr em 2023, que é a MIE Racing, e a gente conseguiu ver um pouco como funciona o campeonato e conhecer a categoria. Só que, até então, o time ainda não tinha uma moto tão competitiva e eles realmente sofreram bastante nos últimos dois anos em relação a resultados, mas para 2023 vai ter uma boa evolução de equipamento e a equipe vai ter uma boa reestruturação. Nós conversamos nos últimos dois anos para estarmos juntos, porém não deu certo e agora finalmente funcionou. Vai ser um ano bem legal porque, pelo que esperamos, a nossa moto vai ser bem próxima da HRC e isso significa que ela vai ser competitiva e eu vou ter possibilidade de brigar [por vitórias]. Obviamente não vai ser fácil, afinal, é o campeonato mundial de Superbike, um nível altíssimo com pilotos renomados chegando na categoria no ano que vem também."

E qual é a meta inicial?

"A gente acredita que estar no Mundial de Superbike andando entre os quinze primeiros é um grande resultado, mas acho que acabar o ano com algum top dez seria muito positivo para nós. A Honda é uma moto que ainda está em desenvolvimento, então, por estar em uma equipe satélite e ter dez motos de fábrica, estar entre os dez primeiros seria um grande resultado e se vier mais é lucro."

Eric Granado, Pipe Bartz, Fabinho da Hornet e Rick Bonadio Photo by: Divulgacao

Já na MotoE, 2022 foi um ano especial, mas ficou com aquele gostinho de 'quero mais'. Em 2023, ele vem?

"Vem! Claro, espero conseguir um resultado melhor que o deste ano. Eu já fui quarto, terceiro, segundo então acho que o primeiro, se Deus quiser, vem no que vem. 2023 vai ser uma temporada que a categoria vai ser reestruturada, a Moto E vai mudar completamente, vai passar de Copa para Campeonato Mundial, a moto vai ser completamente nova feita pela Ducati, então vai ser um campeonato que vai ter bastante engajamento, o nível vai ser mais alto, vão ter outros pilotos chegando... Vai ser interessante, vai ser um ano bem legal e espero chegar ao fim da temporada com a possibilidade de vencer."

Tem conflito de datas?

"Tem uma: Magny-Cours do Superbike com Misano da Moto E, a última do campeonato. Nós decidimos fazer a Moto E até por conta de prioridade de contrato, quem faz a Moto E tem que fazer todas as corridas, e é o campeonato que eu acho que tenho mais chances de título então vamos optar por ele."

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já!