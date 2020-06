Os campeonatos do esporte a motor ainda estão retomando as suas atividades, mas as duas rodas voltam a ter que enfrentar o adversário mais difícil de todos: a morte. Na tarde deste domingo (21), o piloto Ben Godfrey, que compete em categorias de Superbike na Inglaterra, sofreu um grave acidente na pista de Donington Park e não resistiu aos ferimentos.

Godfrey participava de um evento chamado No Limits Trackdays (Track days sem limites) e acabou colidindo com outra moto.

Apesar de ter recebido assistência médica quase que imediata, ele não resistiu aos ferimentos e morreu logo em seguida. A polícia de Leicestershire, município onde fica o circuito, abriu uma investigação para averiguar as causas do acidente.

Godfrey era um piloto bem conhecido nas categorias de Superbike. Ele havia participado de provas locais como os Superstocks 600 e 1000, além da versão de motos das 24 Horas de Le Mans. Na retomada das atividades em 2020, ele teria sido um dos protagonistas da Ducati TriOptions Cup, um campeonato de marca que corre junto com o Superbike Britânico.

O organizador do evento, Mark Neate, se manifestou sobre a morte de Godfrey.

"Estou muito triste com a morte de Ben após o acidente. Era um garoto fantástico e com muitos amigos no paddock. Ele sempre sorria e encontrava tempo para todos. Ele estava feliz com o início da temporada e participou de vários eventos de pista no mês passado. Nossos pensamentos vão para sua família, sua parceira Jordan e amigos".

Devastado, seu companheiro de equipe, Glenn Irwin, se manifestou nas redes sociais: "Descanse em paz, Ben Godfrey. Rei da corrida holandesa de Superbike em Assen".

