Neste domingo (15), foi anunciada a morte do piloto e youtuber italiano Luca Salvadori após acidente grave no IRRC (International Road Racing Championship) na Alemanha durante a classificação no sábado à noite.

Ao longo de sua carreira, o competidor também correu na MotoE, no CIV, e no campeonato mundial de superbike. Neste fim de semana, ele iria competir no circuito de Frohburg antes do acidente.

Salvadori foi imediatamente resgatado pelos paramédicos da prova e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu depois que Didier Grams caiu na curva rápida em frente ao paddock e Luca se envolveu no emaranhado.

Os rumores sobre sua morte começaram a circular no início da manhã de hoje, mas só depois houve a confirmação, também oficializada pela equipe Broncos, com quem ele correu no National Trophy 1000, o campeonato de apoio da CIV.

"Com infinita tristeza, anunciamos a perda de nosso Luca Salvadori. Após um acidente no circuito de estrada de Frohburg, as múltiplas lesões que ele sofreu não lhe permitiram resistir e ele nos deixou. Expressamos nossas mais profundas condolências e nos unimos à sua família", diz a nota emitida pela equipe.

Salvadori, nascido em 1992, era um rosto conhecido dos jovens e dos fãs de motociclismo, que acompanhavam com prazer os vídeos que ele fazia em seu canal no YouTube. Paralelamente à sua vida de piloto, Luca também seguiu pelo caminho do videomaker, criando vídeos nos quais contava histórias, comentava corridas de campeonatos mundiais e transmitia sua experiência na pista por meio dos vídeos que fazia e editava.

PIASTRI tem VITÓRIA de GENTE GRANDE! NORRIS DERROTA VERSTAPPEN; PÉREZ E SAINZ BATEM no final

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!