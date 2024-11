MotoGP: Confira primeiras imagens de Márquez na Ducati de fábrica

"Em 2025 eu quero uma moto oficial, não importa a cor", declarou Marc Márquez, antes mesmo de assinar com a equipe de fábrica da Ducati. Na terça-feira (19), o hexacampeão da MotoGP fez sua primeira apresentação com a motocicleta oficial, na cor vermelha.

O espanhol era um dos mais aguardados e a multidão em frente ao seu box era grande. Pouco depois das 11h, no horário local, a área de testes de Barcelona teve a presença de Marc com a Desmosedici da equipe Ducati Lenovo, todo de vermelho.

Em sua primeira saída, Márquez usou imediatamente a GP25, que será a base da nova moto. Durante o dia, ele se familiarizou com a máquina da Ducati que usará na próxima temporada, mas também realizou alguns testes comparativos com a GP23, a especificação com a qual ele correu até o último domingo na Gresini.

Em seu primeiro retorno aos boxes, o espanhol deu seu feedback, afirmando que a moto 2025 é muito mais fácil de pilotar do que a que ele conhecia, conforme relatado por Davide Tardozzi aos microfones do portal da MotoGP. Primeiro contato positivo para o espanhol, que não está se concentrando apenas no tempo de volta e, no final da manhã, esteve fora dos dez primeiros, mas já acumulou quase 20 voltas.

Um primeiro shakedown da GP25 #93 foi feito por Michele Pirro. O testador da Ducati saiu da Desmosedici da Pertamina Enduro VR46 depois de correr como substituto de Fabio Di Giannantonio e voltou para o vermelho para experimentar as motos de fábrica e realizar uma primeira volta de rodagem.

Em seguida, a moto passou para as mãos de Marc, que chamou a atenção de todos os torcedores e dos membros da equipe.

Do outro lado do box, a Ducati branca para Pecco Bagnaia, que abandonou a número 1 e voltou para a 63. Primeiras voltas também para o piloto italiano, que levou a GP25 para a primeira posição no final da manhã.

Confira as fotos de Marc Márquez no teste de Barcelona

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez test Barcelona MotoGP

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

MARTÍN CAMPEÃO em ANO HISTÓRICO! Bagnaia vai DEFINHAR? A final de 2024, MotoGP 2025 e DIOGO MOREIRA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast traz tudo sobre a final da MotoGP e o ano de Diogo Moreira!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!