Piloto de fábrica da Yamaha na MotoGP, o espanhol Álex Rins revelou através de suas redes sociais que passou por uma nova cirurgia na perna direita, lesionada em Mugello ainda na temporada 2023, quando ele guiava pela Honda LCR.

O objetivo de Rins é chegar no campeonato de 2025 em plena forma para dar continuidade à recuperação da Yamaha na MotoGP, ao lado do companheiro francês Fabio Quartararo, campeão de 2021.

O 2024 de Rins não foi nada fácil: em seu primeiro ano como piloto da Yamaha, ele terminou o certame na 18ª posição geral, com um oitavo lugar como seu melhor resultado (na corrida principal da Malásia). O espanhol sofreu com os efeitos da lesão na perna que sofreu no ano passado em Mugello e, há poucos dias, foi submetido a uma nova operação na perna direita, conforme acabou de revelar em suas redes sociais.

Álex postou selfie mostrando um curativo e brincando com o fato de que fez aniversário recentemente, dando a si mesmo a cirurgia como presente de aniversário. "Obrigado por seus bons votos, eu me dei um presente de aniversário na forma de uma pequena cirurgia para começar 2025 em perfeita forma", disse.

Durante o ano de 2024, Rins foi visto mancando, sinal de que a lesão do ano passado ainda não havia ficado completamente para trás. Ao cair em Mugello durante a sprint, Rins fraturou a tíbia e a fíbula da perna direita e essa lesão afetou toda a temporada 2023, na qual ele perdeu a maioria das corridas. O então piloto da LCR foi submetido a várias operações para reduzir a fratura, tentando retornar em várias ocasiões, apenas para ceder à dor e ser forçado a desistir.

De qualquer maneira, a Yamaha segue apostando em Rins para o futuro breve, com a marca de Iwata renovando com o piloto da Espanha até 2026. Após a novidade recentemente revelada, Álex chega a 2025 após sua quarta cirurgia na perna.

