Cupra de Azcona vence etapa inaugural do Pure ETCR

Mikel Azcona, da Zengo Motorsport X Cupra, fez história ao superar os rivais e garantir a vitória na etapa inaugural do Pure ETCR no circuito Vallelunga.

Depois de vencer, o espanhol se tornou o primeiro vencedor da nova categoria de corridas de carros de turismo multimarcas e totalmente elétricos.

Azcona foi um dos seis pilotos no Grupo A para as duas rodadas de 'Batalhas' de sábado, e liderou a classificação após duas vitórias.

Mas uma rodada causada por um furo de pneu durante o Time Trial A, realizado na manhã de domingo para a formação do grid para a SuperFinal A mais tarde no mesmo dia, fez com que ele largasse na prova mais longa do fim de semana da última posição.

Uma reviravolta impressionante lhe trouxe a vitória depois que o Hyundai Motorsport N Velosters de Augusto Farfus e Tom Chilton sofreram furos sozinhos enquanto ocupavam a primeira e segunda posições.

“Fizemos história ao chegar ao primeiro fim de semana do Pure ETCR e ganhá-lo”, disse Azcona.

“Estou muito feliz porque depois dos treinos livres estava confiante para o Time Trial, mas tive muito azar quando tive um furo na traseira e tive de largar a SuperFinal."

“Foi muito difícil começar com cinco carros rápidos na minha frente, mas recebi boas informações da equipe sobre como usar o Power-Up e estou muito feliz."

“O Cupra foi rápido durante todo o fim de semana e a equipe fez um ótimo trabalho. Estou triste pelo meu companheiro de equipe, que teve muito azar. Esta é uma ótima maneira de começar a temporada. ”

A vitória de Azcona na SuperFinal A sobre o companheiro de equipe da Cupra Jordi Gene significou que o terceiro Cupra pilotado por Ekstrom, que se classificou na pole para a SuperFinal B, seria o único piloto capaz de batê-lo na geral.

Photo by: ETCR

Infelizmente para Ekstrom, ele foi desqualificado dos resultados do Time Trial depois que a equipe Zengo trabalhou em seu carro no pitlane durante a sessão, violando os regulamentos.

Enquanto Azcona avançava para a vitória, Ekstrom cortava o campo; acabou caindo a menos de um segundo do vencedor Jean-Karl Vernay, cujos resultados colocaram o piloto da Hyundai em segundo na geral, à frente de Ekstrom.

Gene foi o quarto na geral com a Romeo Ferraris - os pilotos da M1RA Luca Filippi e Rodrigo Baptista - ambos completaram o pódio em suas respectivas SuperFinais - quinto e sexto no geral.

Os britânicos Oli Webb (Romeo Ferraris - M1RA) e Chilton ficaram em oitavo lugar na classificação após a etapa de abertura.

A categoria continua dentro de três semanas no Motorland Aragon, Espanha, como parte de uma dupla disputa com a FIA World Touring Car Cup.

