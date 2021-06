Sergio Pérez disputou com Valtteri Bottas o pódio do GP da França de Fórmula 1 em Paul Ricard nos estágios finais da corrida e passou por seu rival da Mercedes por fora da chicane da maior reta do circuito na volta 49, o que garantiu o terceiro lugar ao mexicano.

No entanto, enquanto ele e o finlandês contornavam a curva, o piloto da Red Bull saiu da pista e cruzou a linha branca, o que levantou questões se Perez seria punido. Os comissários investigaram o incidente e decidiram que não houve violação às regras.

Em uma nota explicando sua decisão, os comissários disseram que ele completou a ultrapassagem antes da "escapada", além de também ter perdido tempo logo em seguida, por isso não ganhou uma vantagem duradoura.

Segundo eles, “O piloto tinha completado totalmente o movimento na hora em que ele deixou a pista na curva 10. Isso fez com que deixasse posteriormente como uma questão padrão de“ limites do circuito. Ele perdeu terreno suficiente no turno seguinte para que não pudesse ser considerado como ganho uma vantagem duradoura.”

O mexicano elogiou a decisão da Red Bull de fazer um primeiro stint muito longo para lhe dar pneus mais frescos nos momentos finais, mesmo que as coisas tenham sido complicadas no início da corrida.

“Nas primeiras cinco a dez voltas, o carro estava praticamente impossível de dirigir com o vento”, disse Pérez. “Obviamente, utilizamos menos força aerodinâmica hoje, por isso foi muito difícil acompanhar. Conforme o vento estava ficando mais calmo e a pista melhorava, eu pegava mais ritmo e conseguia ir bem longe antes da primeira parada."

“Acho que realmente valeu a pena no final. A degradação dos pneus foi bem maior do que o esperado hoje. Fizemos uma ótima corrida e uma ótima estratégia. Estou feliz por termos vencido a prova e conquistado bons pontos para a equipe."

