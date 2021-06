A atração das competições do esporte a motor e a chance de se unir novamente à Cupra fez com que o veterano Jordi Gené fizesse um retorno ao mundo do esporte.

O piloto de 50 anos disputou pela última vez uma temporada completa em qualquer categoria do automobilismo em 2015, quando foi o terceiro na TCR International Series, a bordo de um Team Craft - Bamboo SEAT Leon.

Após um período na lateral, Gené está de volta e com tudo, se comprometendo a uma jornada dupla: com a Cupra no WTCC e na nova categoria elétrica Pure ETCR, que fará sua estreia neste ano.

Gené já possui uma grande experiência em sua carreira, com vitórias na Fórmula 3000 no começo dos anos 1990 e em carros esportivos antes de fazer sua transição aos carros de turismo, onde teve sucesso no Campeonato Europeu de Carros de Turismo, o Mundial de Carros de Turismo e agora o TCR.

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR Photo by: Cupra

Tendo visto seus rivais de longa data, Gabriele Tarquino e Tiago Monteiro vivenciando situações similares em suas carreiras, Gené deu um basta e se comprometeu ao retorno, garantindo que não volta apenas para ser mais um.

"Principalmente porque eu realmente amo correr com carros de turismo", disse Gené quando questionado sobre o retorno ao esporte com a Zengo Motorsport.

"Também porque trabalhei com a Seat e depois a Cupra, desde 2003. Então não interrompi meu relacionamento com a marca desde então. Neste ano teremos uma implementação muito maior, com o carro do WTCR e o do Pure ETCR".

"Com a Cupra León Competicion, sempre estive envolvido com o desenvolvimento, não com as corridas, infelizmente. Quando Mikel fez uma excelente temporada no ano passado e ficou claro que o carro era bom e competitivo, a pergunta era óbvia: por que não voltar a correr, ajudando a marca, ajudando Mikel e me ajudando, vendo se ainda posso ser competitivo".

"Corri a minha vida inteira e sinto muita falta. E quando vejo amigos como Gabriele [Tarquini] ou Tiago [Monteiro] na TV, olhando seus resultados na imprensa, passei por um momento difícil, porque queria estar ali junto".

"Sigo bastante eles e ficava pensando se deveria estar ali, já que é o que amo fazer. É minha paixão. Sei que não tenho 25 anos mais, tenho 50 agora e esses são os últimos anos de minha carreira desportiva. Mas amo demais pilotar e ter essa sensação dos finais de semana de corrida. Busquei isso e mal posso esperar para começar".

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR Photo by: Cupra

Enquanto Gené pode estar distante do pináculo do esporte a motor desde uma participação nas 24 Horas de Nurburgring de 2018 com um Cupra TCR, o espanhol disse que seu objetivo nesse ponto é ser competitivo.

"Quero ser competitivo, esse é meu objetivo principal no momento. Sei que nos primeiros testes que fiz com Mikel Azcona [companheiro de equipe] no Cupra Leon Competicion senti falta de um pouco de velocidade, tendo ainda que remover alguns décimos por volta".

"No Cupra e-Racer acho que estou mais competitivo e nossos tempos de volta são similares no momento. Preciso ser mais rápido para o WTCR, não no ritmo de corrida, mas na classificação ou quando coloco pneus novos, porque não tenho experiência com o pneu Goodyear. É um pneu que nunca usei antes, então preciso entender essas coisas para ir bem. E não quero ficar no fundo do grid".

"Entendo que de vez em quando estarei mais na frente, em outras mais atrás, mas quero ser competitivo, principalmente com meus companheiros. Esse é um objetivo grande, porque vejo Mikel como um dos cinco melhores no momento".

A temporada do WTCR começa nos dias 03 a 05 de junho no Nurburgring Nordschleife, enquanto o Pure ETCR terá sua estreia em Vallelunga, na Itália, entre 18 e 20 de junho.

