Extreme E: Início agitado e complicado para Nasser Al-Attiyah e Jutta Kleinschmidt

O Extreme E desembarcou na Arábia Saudita na semana passada, já que a primeira corrida da segunda temporada da competição estava marcada para os dias 19 e 20 de fevereiro em Neom. O ano de 2022 é o da virada para a CUPRA, já que tanto a dupla como o carro são vencedores. O novo Tavascan Extreme E será o elemento para converter o talento de Nasser Al-Attiyah e Jutta Kleinschmidt em velocidade e competição. No entanto, as coisas nem sempre são fáceis e a prova disso foi a primeira corrida do calendário.

Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 1 / 5 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 2 / 5 Foto de: LAT Images Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 3 / 5 Foto de: LAT Images Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 4 / 5 Foto de: LAT Images Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE 5 / 5 Foto de: LAT Images

É justo dizer que ambos os pilotos estavam determinados, motivados e convencidos no início do fim de semana. Tudo parecia estar no lugar certo até um pequeno erro de Al-Attiyah. Após uma largada com dificuldades, ele precisou de algum tempo para recuperar a diferença e quando estava ultrapassando os rivais, um erro o impediu de terminar.

Sua companheira de equipe, Jutta Kleinschmidt, resumiu perfeitamente os eventos: “Que fim de semana para nós. Tivemos muitos altos e baixos. Fizemos uma boa largada, estávamos felizes com nosso ritmo e depois Nasser perdeu a linha de chegada, o que nos colocou completamente atrás. As nossas esperanças estavam centradas na segunda qualificação e conseguimos voltar à sexta posição, o que nos colocaria nas semi-finais.”

“Mas depois recebemos a punição devido ao incidente entre Carlos Sainz e Nasser, e isso nos colocou novamente atrás. Estávamos muito motivados para vencer, tínhamos uma boa estratégia e, apesar de ter chegado bem perto, a suspensão ficou bastante danificada: o carro estava muito acidentado porque tivemos que trocar o amortecedor, chegamos perto da vitória, mas não foi suficiente”.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, Team X44, Laia Sanz, Carlos Sainz, Sainz XE Team, and Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

No entanto, é sempre importante olhar para o lado positivo, e o fim de semana foi crucial em termos de desempenho: Nasser não havia pilotado antes esse tipo de carro e mostrou algumas habilidades imediatamente, ele nunca havia corrido antes do formato e é mais do que justo dizer que ele se adaptará rapidamente à competição.

Al-Attiyah estava muito otimista no final do fim de semana: “Foi uma boa semana porque aprendi muito, apesar dos problemas que tivemos. Cometi alguns erros, mas no geral, estou feliz após a primeira experiência. Gostaria de agradecer à equipa CUPRA por esta oportunidade, mostrámos a nossa velocidade e acredito que podemos ser fortes e fazer muito melhor nas próximas jornadas”.

Além das habilidades e da velocidade de Nasser, o ABT CUPRA conta com um piloto capaz de movimentar massas. As contas do Extreme E mostraram como o público votou na equipe para ganhar a Cerimônia GridPlay depois de obter 39% dos votos (nós sugerimos que você siga a página e confira) graças a Al-Attiyah e às pessoas que o apoiam. O impacto de Nasser pode ser muito bom para divulgar a Extreme E e envolver mais pessoas para seguir esse novo conceito de corridas.

Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Photo by: Motorsport Images

E finalmente, houve um momento no sábado que realmente representou o lado humano da competição e merece reconhecimento. Era algo caloroso e sincero, e combinava com o espírito e os valores dos grandes atletas. Quando a piloto Christine GZ sofreu um grande acidente no sábado, Jutta Kleinschmidt foi imediatamente ao centro médico para visitar sua colega. Ela foi a única piloto que fez isso e isso é prova de seu jogo limpo. Jutta representa a força, a motivação, a paixão e a compaixão com a qual todo atleta de automobilismo ou apenas amante de automobilismo deve contar.

Teremos que esperar para ver como será a temporada, o positivo para ABT Cupra é que depois de uma primeira etapa difícil, as coisas devem melhorar. A próxima corrida será na Cerdeña em três meses. Não é como começou, mas como terminou.

Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Photo by: Motorsport Images