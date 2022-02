Carregar reprodutor de áudio

A Federação Internacional de Automobilismo lançou uma programação detalhada do calendário completo da Fórmula 1 2022, que contará com um recorde de 23 GPs ao longo do ano, confirmando a programação de todos os finais de semana, incluindo as três que contarão com as corridas sprints aos sábados.

A temporada começa no Bahrein em 20 de março e termina exatamente oito meses depois, em 20 de novembro em Abu Dhabi.

Como forma de reduzir o final de semana de um GP para apenas três dias, a F1 cortou o dia de mídia na quinta, passando as atividades de imprensa para a manhã de sexta. Com isso, os treinos livres acontecerão mais tarde no dia.

Nos horários locais, a maioria dos TL1 passarão de 11h30 para 13h ou até mesmo 14h. Com isso, os TL2 passarão de 15h para 17h em pelo menos metade dos GPs. A mudança impacta os sábados também, com TL3 e classificação passando a ser uma hora mais tarde.

Único estreante no calendário, o GP de Miami, marcado para 08 de maio, terá sua largada às 15h30, horário local, 16h30 Brasília. A programação ainda traz os retornos de Singapura, Japão, Canadá e Austrália após dois anos de cancelamentos por conta da pandemia.

Após propor seis corridas sprint em 2022, a F1 chegou a um acordo com as equipes por três corridas aos sábados, com Interlagos sendo a única mantida de 2021 e Ímola e Red Bull Ring entrando no lugar de Silverstone e Monza.

Nestes finais de semana, será mantido o formato diferenciado apresentado no ano passado, com um treino livre na sexta e a classificação, um segundo treino livre e a sprint no sábado e o GP no domingo.

O GP de São Paulo, marcado para 13 de novembro, as atividades começam às 12h30 da sexta com o TL1, antes da classificação às 16h. No sábado, os carros voltam à pista de Interlagos para o segundo treino livre, às 12h30, enquanto a largada para a corrida sprint será às 16h30. No domingo, o GP será às 15h, sempre no horário de Brasília.

Confira a programação dos GPs da F1 2022:

Date GP TL1 TL2 TL3 Classificação Corrida 20/03 Bahrein 09:00 12:00 09:00 12:00 12:00 27/03 Arábia Saudita 11:00 14:00 11:00 14:00 14:00 10/04 Austrália 00:00 03:00 00:00 03:00 02:00 24/04 Emilia Romagna 08:30 (TL1) 12:00 (CLASSIFICAÇÃO) 07:30 (TL2) 11:30 (SPRINT) 10:00 08/05 Miami 15:30 18:30 14:00 17:00 16:30 22/05 Espanha 02:00 12:00 08:00 11:00 10:00 29/05 Mônaco 09:00 12:00 08:00 11:00 10:00 12/06 Azerbaijão 08:00 11:00 08:00 11:00 08:00 19/06 Canadá 15:00 18:00 14:00 17:00 15:00 03/07 Grã-Bretanha 09:00 12:00 08:00 11:00 11:00 10/07 Áustria 08:30 (TL1) 12:00 (CLASSIFICAÇÃO) 07:30 (TL2) 11:30 (SPRINT) 10:00 24/07 França 09:00 12:00 08:00 11:00 10:00 31/07 Hungria 09:00 12:00 08:00 11:00 10:00 28/08 Bélgica 09:00 12:00 08:00 11:00 10:00 04/09 Holanda 09:00 12:00 08:00 11:00 10:00 11/09 Itália 09:00 12:00 08:00 11:00 10:00 25/09 Rússia 07:00 10:00 07:00 10:00 08:00 02/10 Singapura 07:00 10:00 07:00 10:00 09:00 09/10 Japão 01:00 04:00 01:00 04:00 02:00 23/10 Estados Unidos 16:00 19:00 16:00 19:00 16:00 30/10 México 15:00 18:00 14:00 17:00 17:00 13/11 São Paulo 12:30 (TL1) 16:00 (CLASSIFICAÇÃO) 12:30 (TL2) 16:30 (SPRINT) 15:00 20/11 Abu Dhabi 07:00 10:00 08:00 11:00 10:00

