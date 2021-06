Jutta Kleinschmidt, de 58 anos, fez história nas corridas off-road ao triunfar no Dakar há 20 anos, ao lado de Andreas Schulz. A primeira e única mulher vencedora do rali mais difícil do mundo continuou a competir até 2007, mas em 2016 esteve perto de completar seu retorno como parte do projeto da MINI.

Até o fim de semana passado, Kleinschmidt não havia voltado com um carro em uma competição internacional, mas tudo mudou nas margens do Lac Rose, no Senegal. A alemã é uma das duas reservas da Extreme E, o novo campeonato de SUVs totalmente elétricos criado por Alejandro Agag, que exige que cada uma das nove equipes tenha pilotos do sexo masculino e feminino.

O vírus estomacal que atingiu Hurtgen da CUPRA durante o shakedown e os treinos livres de sexta-feira abriu uma oportunidade inesperada. Kleinschmidt não hesitou em colocar-se ao serviço da marca esportiva espanhola, a primeira a apostar no off-road.

Ao entrar na tenda da equipe - que visa transmitir a excelência do CUPRA em competição - as primeiras palavras foram: “Estou pronta, mostre-me os dados e a telemetria”. Engenheira por graduação, Kleinschmidt dedicou toda a sua atenção ao estudo do Odyssey 21 da equipe CUPRA, que, como acontece com todos os carros na Extreme E, só pode ser adaptado com alterações limitadas de configuração.

Em sua primeira sessão competitiva, ela surpreendeu a todos ao estabelecer o primeiro e terceiro tempos mais rápidos dos segundos pilotos na Qualificação 1. Junto com o bom trabalho do companheiro de equipe Mattias Ekstrom, que colocou o CUPRA na Semi-Final 1 para os três mais rápidos equipes nas duas sessões de qualificação de sábado.

Kleinschmidt mal teve tempo de fazer outra coisa senão revisar os dados com os engenheiros, encontrar sua melhor posição sentada e ensaiar a troca de pilotos, uma das chaves para este novo campeonato.

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

Ela e Ekstrom aproveitaram cada momento livre entre as sessões para ensaiar a entrada e a saída do carro, melhorando a cada tentativa para ficar dentro dos 45 segundos estipulados pelo regulamento.

O retorno de Kleinschmidt à competição veio a poucos passos da linha de chegada mítica que o Dakar usava quando ainda era baseado na África, só tornou a experiência mais especial.

“Foi fantástico, pode imaginar”, disse ela ao Motorsport. “Estou aqui neste lugar que é muito, muito especial para mim, porque a cerca de cem metros daqui foi onde ganhei o meu Dakar em 2001. Para ter a oportunidade de voltar a disputar um campeonato internacional como este, com novas tecnologias, um carro elétrico e com todas essas estrelas é simplesmente incrível.”

"Eu estava super, super nervosa antes de entrar no carro na Qualificação 1, porque não tinha conseguido testá-lo antes. Entrar e ir direto ao máximo me deixou muito nervosa. Mas foi super divertido estar de volta a um contexto como esse.”

“É incrível ver Rose Lake de novo, porque me faz lembrar como me senti naquela tarde, mesmo que tenha sido há muito tempo. Foi um momento chave na minha vida, mudou minha vida porque abriu portas para mim e agora eu trabalho para a FIA na Comissão de Cross-Country. É uma coisa fantástica.”

Jutta Kleinschmidt ABT CUPRA XE Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

A Extreme E tem se empenhado em buscar a diversidade, exigindo uma mulher e um homem em cada equipe, e Kleinschmidt deixou claro que essa abordagem é o caminho a seguir.

“É uma grande oportunidade de fazer parte desta competição porque oferece novas tecnologias, oferece uma boa mensagem para o meio ambiente, é um grande campo de testes para os fabricantes”, disse ela.

“Além disso, cada equipe é formada por uma mulher e um homem, o que é ótimo e dá a eles uma visibilidade única. Todas as meninas vêm de campeonatos diferentes e é ótimo que elas possam usar a experiência aqui para crescer ainda mais suas carreiras no automobilismo."

A jornada terminou com um terceiro lugar na Semi-Final 1, depois que um problema de rádio fez Kleinschmidt perder toda a liderança construída por Ekstrom na primeira volta.

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images