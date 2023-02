Lucas Staico disputará temporada da GB3 em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Vice-campeão da temporada inaugural da Fórmula 4 Brasil, Lucas Staico já tem o próximo passo de sua carreira totalmente definido. Nesta sexta-feira, em comunicado conjunto com sua nova equipe, o piloto mineiro anunciou que disputará a GB3 – a Fórmula 3 Britânica – em 2023.

O piloto, que conquistou 20 títulos em sua carreira no kartismo, competirá pela Douglas Motorsport, a principal equipe britânica em competições de monopostos, que este ano participará de sua 11ª temporada consecutiva no campeonato. Em 2022, a equipe sediada em Northamptonshire fez uma campanha de muito sucesso na GB3, quando garantiu sete pódios e viu seus três pilotos comemorarem vitórias.

Considerado pela Douglas Motorsport uma “estrela em ascensão”, Staico venceu três provas da F4 Brasil em 2022 – duas delas em Interlagos – e conquistou nove pódios em sua temporada de estreia no automobilismo.

“Estamos entusiasmados pela oportunidade de termos o Lucas conosco em 2023. Ele fez uma bela temporada na F4 Brasil no ano passado, marcou seu nome no automobilismo, e tem um enorme potencial. Então estamos confiantes de que ele será alguém a ser observado na GB3”, declarou Wayne Douglas, o Team Principal da Douglas Motorsport.

"Estou muito feliz por fazer parte da equipe Douglas Motorsport e ansioso para dar o meu melhor dentro e fora das pistas. É um campeonato de alto nível e acho que é o caminho certo para começar minha jornada na Europa”, disse Staico, de 17 anos, que fez testes na categoria em setembro e outubro do ano passado em Donington e Silverstone. “Fiz um bom ano na F4 e acho que o momento é de subir um degrau. Por isso escolhi disputar a maior categoria de monopostos da Inglaterra”, completou.

A temporada 2023 da GB3 será assistida em todo o mundo através da transmissão por televisão e pelo Youtube e Facebook da categoria e terá a disputa de oito etapas, todas com uma tomada de tempos e três provas, realizadas em sete autódromos diferentes – cinco deles já utilizados pela Fórmula 1 em sua história.

Confira o calendário da GB3 para a temporada 2023:

1ª etapa – 7 a 10 de abril – Oulton Park

2ª etapa – 6 e 7 de maio – Silverstone

3ª etapa – 2 a 4 de junho – Spa-Francorchamps (Bélgica)

4ª etapa – 17 e 18 de junho – Snetterton

5ª etapa – 29 e 30 de julho – Silverstone

6ª etapa – 9 e 10 de setembro – Brands Hatch

7ª etapa – 13 a 15 de outubro – Zandvoort (Holanda)

8ª etapa – 21 e 22 de outubro – Donington

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: