VÍDEO: Wehrlein bate em treino da F-E e é levado para hospital

A sexta-feira do ePrix da Índia não foi fácil para o líder do campeonato de Fórmula E, Pascal Wehrlein, que sofreu um forte acidente na primeira sessão de treinos livres no circuito de rua de Hyderabad.

O piloto da Porsche, que venceu duas das três corridas até agora, bateu em alta velocidade durante a primeira sessão de treinos livres, poucos minutos após o início.

Wehrlein perdeu a traseira de seu carro e começou a derrapar no asfalto asiático, até que a frente direita bateu forte no muro.

Imediatamente depois, Wehrlein comunicou pelo rádio à equipe que "o acelerador travou", antes de deixar o carro por conta própria.

Perante a situação mais do que perigosa, e sem ainda saber os motivos que levaram o carro de Wehrlein a ter esta falha, a equipe se recusou a usar o seu segundo carro, conduzido por António Félix da Costa, até que se concluísse a investigação do sucedido com seu parceiro.

Wehrlein foi levado ao hospital como medida de precaução para descartar qualquer tipo de lesão.

O alemão lidera o campeonato com 68 pontos, seis a mais que Jake Dennis e 37 a mais que Sebastien Buemi. O piloto da Porsche conquistou o segundo lugar no México e duas vitórias consecutivas na Arábia Saudita.

