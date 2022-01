Carregar reprodutor de áudio

Roberto Faria será um dos pilotos da Carlin na temporada 2022 da GB3 (antiga F3 Britânica), que terá a primeira corrida em Oulton Park, em abril. Depois de duas temporadas e meia pela Fortec, o jovem piloto carioca de 18 anos, completos neste mês de janeiro, anuncia essa mudança de olho na conquista do primeiro título dele na categoria.

Roberto chegou ao Reino Unido em 2019. No primeiro ano, terminou em 3º lugar como novato na Fórmula 4 Britânica. No ano seguinte, migrou no meio da temporada para a F3 Britânica. Mesmo competindo apenas as provas da segunda metade do calendário, foi o suficiente para que na última corrida, em Silverstone, Roberto garantisse seu primeiro pódio (P2).

Em 2021, ele conquistou um total de nove pódios, incluindo uma vitória no prestigiado circuito de Spa. Durante grande parte do campeonato, ficou entre os três primeiros colocados, terminando a temporada em quinto na classificação geral.

“Mal posso esperar para começar a temporada. Eu sei que seremos capazes de lutar juntos por pódios e a briga pelo título. Estou realmente ansioso para correr com o novo chassi e acredito que minha experiência no campeonato até agora significa que podemos começar o ano em uma posição forte e continuar firme daí em diante”, comentou sobre a expectativa com a nova equipe.

Trevor Carlin, responsável pela equipe, acrescentou: “Nós corremos contra o Roberto há alguns anos, por isso estamos bem cientes de seu potencial. Com grandes conquistas ao longo da carreira, incluindo a GB3, ele claramente tem talento e velocidade para lutar pelos primeiros lugares da classificação. O novo carro será um novo desafio para todos os pilotos, mas com sua experiência, espero que Roberto se adapte rapidamente. Não tenho dúvidas de que ele será um grande trunfo para a equipe nesta temporada”.

A GB3 terá um novo carro nesta temporada, com o Tatuus MSV-022 apresentando o halo, maior downforce e um motor Mountune atualizado produzindo 250 cv a 8.500 rpm. O novo carro também contará com uma caixa de entrada de ar lateral que lembra os tradicionais carros britânicos de F3 do passado.

Confira o calendário completo da competição:

1ª etapa: 16 a 18 de abril | Oulton Park

2ª etapa: 7 e 8 de maio | Silverstone GP

3ª etapa: 28 e 29 de maio | Donington Park

4ª etapa: 25 e 26 de junho | Snetterton 300

5ª etapa: 23 e 24 de julho | SPA

6ª etapa: 30 e 31 de julho | Silverstone GP

7ª etapa: 10 e 11 de setembro | Brands Hatch

8ª etapa: 15 e 16 de outubro | Donington Park

