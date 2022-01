F1: McLaren liga carro de 2022 pela primeira vez; veja vídeo

Carregar reprodutor de áudio

A nova temporada da Fórmula 1 está se aproximando e as equipes estão dando os retoques finais em seus carros de 2022 antes das apresentações oficiais e a pré-temporada.

Nesta quarta-feira, a McLaren deu o gostinho do MCL36 aos seus fãs, ao divulgar nas redes sociais o momento em que ligavam o novo carro pela primeira vez.

O vídeo de um minuto divulgado pela equipe mostra os membros do time de Woking trabalhando na operação, supervisionado pelo CEO, Zak Brown, que fez questão de registrar tudo. Confira como foi:

O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?