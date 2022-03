Roberto Faria é o mais novo piloto da Academia Sauber

Carregar reprodutor de áudio

O anúncio de Roberto Faria como um dos jovens pilotos da Academia Sauber marca um novo ciclo na carreira do carioca. Nesta quarta (16), Roberto, de 18 anos, fará seu primeiro treino oficial pela Carlin em seu segundo ano na GB3 (antiga F3 Britânica).

O planejamento na categoria será o mesmo e em paralelo às corridas, Roberto irá usar toda a infraestrutura da Sauber para o seu desenvolvimento dentro das pistas.

“Entrar na Sauber é algo especial para mim e sou grato à equipe por esta oportunidade", afirma Roberto.

"Como um jovem piloto, saber que posso contar com a experiência e o know-how de uma equipe que desenvolveu alguns dos maiores nomes do automobilismo é enorme e estou ansioso para retribuir a confiança que foi depositada em mim. Mal posso esperar para a temporada começar e mostrar o progresso que estou fazendo”.

A Academia Sauber é o programa de desenvolvimento de pilotos da Sauber Motorsport, que opera a equipe Alfa Romeo F1 Team ORLEN no campeonato mundial de Fórmula 1.

Quando se trata de descobrir e nutrir jovens talentos, a Sauber tem um histórico comprovado de sucesso, ostentando os nomes de Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen, Sebastian Vettel, Robert Kubica, Sergio Pérez, Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi entre os pilotos que conquistaram a grande chance da carreira com o macacão suíço.

Na geração atual, Faria terá a companhia de outro brasileiro, Emerson Fittipaldi Jr., filho do bicampeão da F1, além de um dos destaques do grid atual da Fórmula 2, Théo Pourchaire.

A Academia Sauber, nascida sob os auspícios do chefe de equipe e CEO, Frédéric Vasseur, e sob a supervisão direta do diretor esportivo, Beat Zehnder, fornece a seus induzidos o treinamento necessário para progredir em seu caminho para seu objetivo final, a Fórmula 1.

O caminho é marcado por treinamentos mental e físico, trabalho técnico com os engenheiros da equipe, media training e trabalho no simulador – tanto para a F1 quanto para as respectivas séries dos pilotos – para desenvolver um piloto completo e bem-equilibrado, capaz de lidar profissionalmente e com sucesso em todos os desafios dentro e fora da pista que uma carreira no automobilismo oferece.

No ano passado, Roberto se manteve o tempo todo no topo da tabela. Em seu primeiro ano completo na GB3, o piloto brasileiro subiu nove vezes ao pódio, sendo uma delas uma histórica vitória em Spa-Francorchamps, e terminou a temporada em 5º lugar.

Seu início na Inglaterra foi em 2019. Pela F4 Britânica, Roberto ficou em 3º lugar na Rookie e, em 2020, antes de migrar para a antiga F3 Britânica, era o piloto estrangeiro melhor colocado na classificação geral.

Meia temporada de experiência foi o suficiente para que na última corrida, em Silverstone, Roberto garantisse seu primeiro pódio no campeonato, terminando em segundo lugar num dos circuitos mais tradicionais do automobilismo.

No Brasil, Roberto começou no Kart em 2014, com 10 anos de idade, participando de quatro temporadas completas. Em 2015 foi campeão carioca na Categoria Cadete. No ano seguinte, já na Júnior Menor, foi vice-campeão paulista e da Copa do Brasil e bicampeão carioca.

Em 2018, já como tricampeão carioca, participou do Campeonato Paulista Light e do Brasileiro na Categoria Júnior. Correu também na Copa do Brasil e na temporada completa dos campeonatos Europeu e Mundial.

Atualmente, Roberto Faria é um dos pilotos da Carlin e patrocinado pelo Go Cup, um dos maiores torneios de futebol infantil do mundo.

Confira o calendário de provas da temporada 2022 da GB3:

1ª etapa: 16 a 18 de abril | Oulton Park

2ª etapa: 7 e 8 de maio | Silverstone GP

3ª etapa: 28 e 29 de maio | Donington Park

4ª etapa: 25 e 26 de junho | Snetterton 300

5ª etapa: 23 e 24 de julho | Spa-Francorchamps

6ª etapa: 30 e 31 de julho | Silverstone GP

7ª etapa: 10 e 11 de setembro | Brands Hatch

8ª etapa: 15 e 16 de outubro | Donington Park

