Carregar reprodutor de áudio

A FIA ficou surpresa ao ver as equipes de Fórmula 1 optarem por soluções tão radicais e variadas para seus sidepods sob os novos regulamentos de 2022. A categoria começará sua nova era neste fim de semana, e o GP do Bahrein oferece a primeira chance para termos uma imagem real de como estará o grid.

Um esforço conjunto foi feito pelos legisladores da divisão para reduzir as liberdades técnicas disponíveis para os times, pressionando por uma competição mais próxima e mantendo o objetivo de facilitar o acompanhamento dos monopostos para que as batalhas na pista sejam melhoradas.

Havia alguns temores de que todos os carros parecessem iguais sob o novo conjunto de regras, mas equipes e pilotos ficaram agradavelmente surpresos ao ver tanta variação nos lançamentos e nos testes de pré-temporada.

Uma das áreas que mais vimos inovações foi no design do sidepod. A Mercedes trouxe uma solução radical e fina para o segundo teste, enquanto a Ferrari tem um desenho muito mais amplo e profundo.

O chefe de assuntos de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, explicou como sua equipe permaneceu "muito específica em certas áreas dos carros" que eram as mais sensíveis aerodinamicamente na criação de ar sujo.

Isso significa que outras áreas menos influentes, como os sidepods, poderiam ser mais livres para permitir mais variação - mas o dirigente admitiu que não esperava ver tantas diferenças.

"Nós liberamos conscientemente os sidepods mais do que em outros aspectos", disse Tombazis. "Poderíamos facilmente ter escrito regras para o componente que seriam iguais se quiséssemos. Não fizemos isso porque sentimos que era uma oportunidade. Então, nesse aspecto, não foi totalmente aleatório o que aconteceu."

"Se você me perguntar se eu esperava ver a variedade de soluções que as equipes produziram nos sidepods, a reposta seria não, isso excedeu o que eu imaginava, devo dizer."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Motorsport Images

A Mercedes chamou a atenção no início do segundo teste no Bahrein, quando estreou seu novo design radical, levando a perguntas sobre se estava dentro dos regulamentos depois que surgiram citações atribuídas ao chefe da Red Bull, Christian Horner.

No entanto, Tombazis disse que o mantra da FIA de proteger o 'espírito' das regras é ser capaz de "reagir mais facilmente para corrigi-las" e "não tanto para dizer se um carro é ilegal ou algo assim".

"Não acho que as equipes projetaram um carro de uma maneira específica só porque gostaram do que fizemos", reiterou. "Eles ainda fizeram o que pensam ser o carro mais rápido e a melhor interpretação. Eles trabalharam muito duro nos regulamentos, como era de se esperar."

"Acho que, no geral, as regras foram bem escritas. Algumas áreas não estão perfeitas e serão ajustadas no futuro. Ainda temos que seguir a governança, que tem votação. Não tiramos as coisas do nada e as impusemos", concluiu.

F1 AO VIVO: Mercedes BLEFANDO? RBR favorita? Ferrari bem? E a 'MEIUCA'? Veja prévia do GP do BAHREIN

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein