A família Barrichello vem se mostrando dominante no último fim de semana da F4 Brasileira de 2022. Após Felipe Barrichello Bartz vencer na corrida 1, chegou a vez de Fefo Barrichello subir ao lugar mais alto do pódio neste sábado.

O piloto da Full Time largou da pole position e não teve grandes dificuldades em manter o resultado até o final dos 18 minutos de corrida. A segunda posição também ficou ‘em família’, com Nicolas Giaffone e Lucas Staico fechando o pódio.

A corrida que fecha a primeira temporada da F4 Brasileira acontece neste domingo, às 13h, horário de Brasília.

Resultado

Pos. Nº Piloto Equipe Dif. 1 41 Fernando Barrichello Full Time Sports 2 31 Nicolas Giaffone Cavaleiro Sports 1,150 3 11 Lucas Staico TMG Racing 1,445 4 33 Nelson Neto Full Time Sports 1,968 5 24 Felipe Barrichello Bartz Cavaleiro Sports 2,677 6 99 Nicholas Monteiro TMG Racing 9,821 7 9 Lucca Zucchini TMG Racing 10,594 8 21 Alvaro Cho KTF Sports 10,738 9 29 João Tesser Cavaleiro Sports 11,722 10 28 Richard Annunziata KTF Sports 15,839 11 69 Pedro Clerot Full Time Sports 16,844 12 990 Luan Lopes KTF Sports 20,224

