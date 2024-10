Neste final de semana a equipe OAKBERRY Bassani disputa a quinta etapa da Fórmula 4 Brasil, em Buenos Aires, na Argentina. A equipe chefiada por Eduardo Bassani chega à capital argentina buscando ampliar a liderança de Matheus Comparatto na competição.

O jovem de apenas 16 anos venceu três provas nas quatro etapas disputadas e soma 175 pontos, 30 a mais que o segundo colocado. O piloto do carro #118 da OAKBERRY Bassani chega embalado pelos 7 pódios conquistados em 2024, um deles na última etapa do certame, em Goiânia.

O argentino Gino Trappa chega a corrida de casa em busca da segunda vitória no campeonato. O piloto que ocupa a segunda colocação entre os estreantes precisa descontar uma desvantagem de 42 pontos em relação ao líder nas etapas finais da competição.

Já Cecília Rabelo busca o seu melhor resultado da temporada, a piloto do carro #98 foi a quarta colocada na etapa inaugural e após bom desempenho nos últimos testes extras chega embalada em busca do primeiro pódio na categoria.

A etapa argetina será a primeira internacional da Fórmula 4 Brasil que utilizará o circuito seis do autódromo Oscar y Juan Gálvez, o traçado tem 4.259 metros, 14 curvas e sentido horário. Foi nesta configuração que a Fórmula 1 competiu na última vez que esteve em solo argentino.

“Vamos usar o circuito seis, o mesmo que a F1 utilizou quando esteve aqui", disse Edu Bassani. "É uma pista que foi recapeada a pouco tempo, muito boa e vamos para a disputa do título em busca de ampliar a vantagem e ficar em uma condição mais confortável. Estamos com uma expectativa de andar muito forte com o Gino Trappa também, piloto da casa, mas o circuito seis será novidade para ele".

"Ele já venceu uma etapa este ano e gostaria muito que ele ganhasse em sua casa. A Cecília treinou muito bem entre as etapas, evoluímos o carro e estamos confiantes em ter um bom resultado com ela".

A programação da etapa prevê três treinos extras na quarta-feira, repetindo o cronograma na quinta-feira. Na sexta-feira acontecem dois treinos livres, classificação e a primeira prova. No sábado acontece a segunda prova e no domingo a corrida que encerra a etapa na Argentina. A F4 Brasil tem transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

