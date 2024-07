F4 Brasil: Comparatto deixa Goiânia na liderança do compeonato

Neste domingo a F4 Brasil encerrou a quarta etapa da categoria disputando a terceira corrida em Goiânia com Matheus Comparatto seguindo na liderança do campeonato.

O piloto do carro #118 somou 170 pontos, 31 a mais que o vice-líder. Partindo da segunda posição do grid, Matheus Comparatto fez uma largada segura e era o terceiro colocado ao término da primeira volta. Gino Trappa avançou duas posições e era o 11º colocado enquanto Cecília Rabelo e Alceu Feldmann Neto vinham logo atrás do piloto argentino.

Comparatto tinha um ritmo forte e pressionava Arthur Pavie em busca da segunda da posição. Após 7 voltas Trappa entrava no top 10 da prova enquanto Rabelo e Feldmann vinham em 12º e 13º respectivamente.

Na décima volta os líderes da prova passaram a brigar e com isso Matheus Comparato entrou na briga pela vitória. A disputa entre os três primeiro colocados se arrastou até a última volta. Matheus Comparatto chegou a colocar lado a lado em busca do segundo lugar, mas recolheu para evitar o toque.

Após 23 voltas completadas Matheus Comparatto recebeu a bandeira quadriculada na segunda posição, mantendo a liderança do campeonato. Gino Trappa foi o nono, Cecília Rabelo décima primeira e Alceu Feldmann Neto o décimo quarto.

Veja como foi a corrida 3 da F4 Brasil em Goiânia

