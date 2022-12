Carregar reprodutor de áudio

Pilota da Fórmula 4 Brasil na temporada de estreia da categoria de base no automobilismo nacional, a 'brasileira' Aurelia Nobels, que nasceu nos Estados Unidos e corre com uma licença da Bélgica no esporte a motor, venceu o 'Girls on Track - Rising Stars', iniciativa da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) cujo objetivo é incentivar a presença feminina nos principais campeonatos do mundo, inclusive a própria Fórmula 1.

O editor recomenda: Aurelia Nobels é selecionada para fase final do FIA Girls on Track - Rising Stars

"Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. Sou muito grata à FIA, à Ferrari Driver Academy e à equipe Iron Dames por esta incrível oportunidade. Eu definitivamente aprendi muito e mal posso esperar para começar a nova temporada", celebrou Nobels, de 15 anos.

2022 'daqueles'

Aurelia teve uma temporada movimentada, competindo nos campeonatos dinamarquês e espanhol de Fórmula 4, além da F4 Brasil. Como integrante da Ferrari Driver Academy (FDA), na próxima temporada ela enfrentará a mais competitiva categoria de F4, o campeonato italiano, que geralmente conta com um grid de até quarenta carros. Mas Nobels não está assustada com a perspectiva, tendo se preparado para este próximo passo com sua habitual coragem e determinação.

É o que se viu na 'final' da iniciativa da FIA. Na sede da Ferrari e na histórica pista de Fiorano, as quatro candidatas enfrentaram uma série de testes, produzindo dados para os especialistas da FDA estudarem relacionados às suas habilidades psicológicas e físicas.

Elas também replicaram todo um programa de fim de semana de corrida, com treinos livres, qualificação e uma corrida ao volante de um carro de Fórmula 4 equipado com os mesmos pneus Pirelli usados no campeonato italiano. Nobels venceu e foi parabenizada pelo presidente da FIA.

"Ofereço meus sinceros parabéns a Aurelia Nobels. Com este sucesso, ela tem agora uma fantástica oportunidade de desenvolver uma carreira no esporte a motor. Enquanto esperamos ver seu progresso, também quero agradecer à Ferrari Driver Academy e à equipe Iron Dames pela parceria nesta iniciativa pioneira e de sucesso. O fato de jovens talentos femininos ao redor do mundo estarem sendo reconhecidos e apoiados é um sinal muito positivo", disse Mohammed Ben Sulayem.

A FIA está na vanguarda da mudança quando se trata de diversidade, e iniciativas como Girls on Track – Rising Stars são uma parte importante de nossa meta de aumentar significativamente a diversidade no esporte a motor nos próximos anos", completou o dirigente.

Marco Matassa, chefe da Ferrari Driver Academy, também falou: “Aurelia imediatamente se destacou pela forma como gerenciou os diversos estágios programados para a edição deste ano do FIA Girls on Track, confirmando no volante a capacidade que havia demonstrado nos testes físicos e de atitude. Ela superou três oponentes muito competentes, imediatamente se adaptando ao carro da F4".

"Na FDA estaremos prontos para dar todo o suporte e garantir que ela estará bem preparada para o Campeonato Italiano, que é uma plataforma única para testar os mais promissores jovens talentos. Bem-vinda à Academia, Aurelia, estamos prontos para uma grande experiência em conjunto”, disse.

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: