Depois de vencer a terceira e última corrida da quinta e penúltima etapa da temporada inaugural da Fórmula 4 Brasil, Pedro Clerot conquistou antecipadamente o título da categoria neste domingo (6), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

No ano de estreia da categoria, Clerot entra para a história como o primeiro campeão, após uma temporada maiúscula. Nascido em 22 de janeiro de 2007, em Brasília (DF), o piloto representa a equipe Full Time Sports.

A carreira de Clerot teve início em 2016, ano em que começou a andar de kart. Pouco tempo depois, tornou-se tricampeão brasiliense da modalidade (2018, 2019 e 2021) e bicampeão do Open do Brasileiro de Kart, com títulos conquistados em 2020 e 2021.

Para Pedro, 2021 foi marcado pela transição do kart para os monopostos. Nele, o brasiliense acelerou em etapas no Paulista Light pela categoria Graduados, bem como na Fórmula Delta, competição em que se consagrou campeão entre os estreantes.

E mais: aos 14 anos, Clerot virou tanto o mais jovem piloto a conquistar uma pole position quanto a vencer em uma competição oficial nos carros, incluindo categorias de turismo e monopostos. Em 2022, veio o título da F4 Brasil, conquistado por Pedro aos 15 anos de idade.

Além de Clerot ser o primeiro da história da categoria, ele faturou até o momento sete vitórias, onze pódios e quatro pole positions, capitalizando um total de 267 pontos. E pode vir mais: no fim de semana de 11/12, disputam-se as três corridas da etapa final do ano, em Interlagos (SP).

“A gente chegou para esse fim de semana não muito confiante. Na sexta-feira sofremos muito com o acerto do carro. Mas conseguimos sair daqui com a vitória. Campeão antecipado! Muito feliz com o resultado, e só tenho de agradecer à equipe, mérito total deles”, vibrou Clerot, que deve se tornar o primeiro campeão da F4 Brasil a representar o país no automobilismo europeu em 2023. O brasiliense, aliás, já tem experiência no Velho Continente, tendo participado de etapas por lá.

