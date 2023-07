A segunda etapa da Fórmula 4 Brasil segue sob domínio absoluto de Vinicius Tessaro. O líder do campeonato cravou nesta sexta-feira as pole positions para as corrida 1 e 3 da jornada no principal palco do automobilismo nacional.

Líder desde a primeira vez que os carros tomaram o asfalto de Interlagos, Tessaro pôde recolher a máquina #30 para o box da Cavaleiro Sports antes mesmo do encerramento das atividades na tarde de sexta-feira e acompanhar a confirmação de sua segunda e terceira pole da temporada já fora de seu bólido, de olho na tela de tempos. "O quali foi muito difícil, entrei dois minutos antes de terminar a sessão para o box e fiquei sofrendo de fora até confirmarem as poles", disse.

"Muito feliz com o resultado, vou largar da pole na corrida 1 e corrida 3. Nosso objetivo é vencer as três corridas, somar bons pontos e administrar a liderança do campeonato", completou o jovem piloto.

Quem mais se aproximou de Tessaro foi Álvaro Cho, da TMG. O piloto de 15 anos de idade vai alinhar o #21 na primeira fila nas duas baterias definidas pelo resultado do treino classificatório. Em sua melhor passagem, Cho ficou a apenas 0.038s do melhor tempo de Tessaro.

"Não foi realmente o que eu queria, apesar disso, foi um resultado bom. Estamos na mesma fila que nosso principal adversário no campeonato, que agora está a 6 pontos na nossa frente. O fim de semana todo e desde os treinos no Velocitta, estamos andando perto dele. No quali a diferença foi de três centésimos e no treino de meio décimo. Estamos competitivos, errei na última volta e não consegui a pole", afirmou Cho.

Luan Lopes aparece na sequência para completar o top3 das corridas 1 e 3. Ele disse: "Conseguimos bom quali. Acertamos o carro a cada treino que tivemos e achamos uma configuração confortável para o nosso carro. Estivemos no bolo dos primeiros durante toda a atividade e vamos partir da terceira posição. A diferença para o primeiro é pouca, importante largar bem e aproveitar as oportunidades para disputar a vitória".

"É fundamental me livrar do trânsito rápido, para não repetir o erro de outras oportunidades onde esquentei muito o equipamento e sai prejudicado. Espero que o fim de semana seja maravilhoso daqui para frente", finalizou.

Líder da temporada entre os rookies e melhor estreante até o momento no fim de semana, Matheus Comparatto foi o primeiro carro da OAKBERRY Bassani e pole dos novatos nas duas provas. "Confesso que nossas expectativas no quali eram mais altas, fomos P2 no último treino, mas queria estar mais adiante do que o quinto lugar do quali. Estamos no jogo tanto na rookie quanto na geral e vamos para cima amanhã buscando um resultado ainda melhor", afirmou ele.

No ranking das melhores voltas de cada um, Comparatto completou o top 5, atrás de João Tesser. Já no ranking pela segunda melhor passagem de cada competidor, Matheus ficou em quarto, com vantagem de 0.003s sobre Tesser.

Em classificatório apertado, os 10 primeiros colocados da sessão tiveram diferença inferior a 1s para ambas as provas. Outro sinal da alta competitividade foi a alternância de "donos" dos trechos mais rápidos. Durante praticamente o quali inteiro Tessaro teve o trecho 1, Cho o 2º e Luan o 3º.

Estreante na etapa, o norte-americano Carl Bennett foi o sexto em Interlagos e segue mostrando a franca evolução na pista onde acelera pela primeira vez na vida. "Eu acho que a Fórmula 4 Brasil é muito competitiva e minha vinda aqui para o campeonato foi pensando nessa competitividade para continuar me desenvolvendo como piloto. Amanhã nosso objetivo é de conseguir algumas ultrapassagens e acima de tudo, me divertir", disse o piloto dos Estados Unidos.

A prova marca ainda o retorno de Fernando Barrichello à F4 Brasil. O caçula do atual campeão da Stock Car cravou o décimo tempo da tomada. As duas primeiras corridas do fim de semana na F4 Brasil acontecem neste sábado.

O grid de largada da corrida 3 é definido pela melhor volta de cada piloto no treino classificatório, a segunda melhor volta define a ordem de largada da corrida 1. A ordem de largada da corrida 2 é formada pela inversão das oito primeiras posições do resultado final da corrida de abertura. A segunda bateria tem duração de 18 minutos +1 volta e distribui menos pontos que as outras duas, cuja duração é de 25 minutos +1 volta. As provas passam nas redes da categoria e no Bandsports.

Cronograma - Fórmula 4 Brasil - Etapa 2 – Interlagos

Sábado, 8 de julho:

10:20 - Corrida 1 (25 minutos +1 volta)

15:40 - Corrida 2 (18 minutos +1 volta)

Domingo, 9 de julho:

10:18 - Corrida 3 (25 minutos +1 volta)

