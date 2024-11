F4 Brasil: Comparatto supera Cho e conquista poles em Goiânia

A F4 Brasil entra na reta final da temporada de 2024, com a realização da penúltima etapa do campeonato em Goiânia. Nesta sexta-feira (22) aconteceu o treino de classificação para as corridas 1 e 3. Pelo regulamento, a melhor volta de cada piloto define a posição de largada da terceira prova, enquanto a segunda melhor marca forma o grid da primeira.

A briga pelo campeonato se refletiu na pista, com Matheus Comparatto garantindo as poles das corridas 1 e 3. A melhor volta do piloto da Oakberry Bassani foi de 1min24s465, apenas 0s087 mais rápido que Alvaro Cho.

O segundo melhor giro de Comparatto foi de 1min24s542, contra 1min24s643 de Cho.

Rafaela Ferreira, que recentemente foi anunciada como pilota da RB na F1 Academy, será a terceira no grid da corrida 3, enquanto Arthur Pavie abrirá a segunda fila na competição deste sábado.

As corridas da F4 Brasil em Goiânia serão transmitidas ao vivo na Motorsport.tv Brasil no Youtube. Neste sábado, às 8h35, acontece a corrida 1. A segunda prova será 12h10 no mesmo dia. A etapa será fechada no domingo 8h25, horários de Brasília.

Pos # Piloto Equipe Melhor tempo Dif. 2º melhor tempo 1 118 Matheus Comparatto Oakberry Bassani F4 1:24.465 1:24.542 2 21 Alvaro Cho TMG Racing 1:24.552 0,087 1:24.643 3 18 Rafaela Ferreira TMG Racing 1:24.620 0,155 1:24.776 4 37 Filippo Fiorentino TMG Racing 1:24.647 0,182 1:24.759 5 88 Arthur Pavie TMG Racing 1:24.664 0,199 1:24.726 6 12 Ethan Nobels Cavaleiro Sports R 1:24.670 0,205 1:24.750 7 48 Genaro Trappa Oakberry Bassani F4 R 1:24.704 0,239 1:24.744 8 7 Rogerio Grotta Cavaleiro Sports R 1:24.836 0,371 1:24.856 9 9 Lucca Zucchini Cavaleiro Sports 1:24.878 0,413 1:24.941 10 27 João Pedro Souza Cavaleiro Sports R 1:24.889 0,424 1:24.968 11 98 Cecilia Rabelo Oakberry Bassani F4 1:24.898 0,433 1:25.055 12 71 Ciro Sobral TMG Racing R 1:25.084 0,619 1:25.103 13 1 Alceu Feldmann Neto Cavaleiro Sports R 1:25.134 0,669 1:25.162 14 0 Marcelo Hahn TMG Racing R 1:25.744 1,279 1:25.806

