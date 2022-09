Carregar reprodutor de áudio

A F4 Brasil realizou neste fim de semana a quarta etapa da temporada inaugural do campeonato. Pedro Clerot, Nic Giaffone e Lucas Staico subiram ao lugar mais alto do pódio do Velocitta nas três corridas da etapa.

O piloto da Full Time entrou e saiu de Mogi Guaçu na liderança, mas faltando mais duas etapas, ou seja, seis corridas, nada está definido, com Staico querendo entrar na briga pelo primeiro título da história da categoria no Brasil.

Confira como ficou o campeonato após o Velocitta

Pos. Piloto Pontos 1 Pedro Clerot 223 2 Lucas Staico 148 3 Vinícius Tessaro 105 4 Nicolas Giaffone 83 5 Fefo Barrichello 82 6 Ricardo Gracia 82 7 Nicholas Monteiro 72 8 Luan Lopes 66 9 Felipe Barrichello Bartz 50 10 Richard Annunziata 35 11 Nelson Neto 32 12 Alvaro Cho 24 13 Victor Backes 19 14 João Tesser 16 15 Lucca Zucchini 15 16 Aurélia Nobels 7

