A Fórmula 4 Brasil realizou a terceira corrida da rodada tripla em Goiânia, válida pela quinta etapa de 2022. A largada, tal como na corrida 2 do fim de semana, foi queimada pelo piloto Felipe Barrichello Bartz, que largou da pole position.

Com isso, os carros tiveram de dar mais uma 'volta de apresentação' para finalmente darem início a prova. Por ter queimado a largada, a Direção de Prova aplicou uma punição de drive through a Pipe. Com isso, Pedro Clerot acabou assumindo a liderança. Para melhorar a situação na briga pelo título, seu principal oponente -- Lucas Staico -- teve de abandonar a prova na quarta volta por um problema no câmbio.

Dessa forma, Clerot acabou se sagrando o primeiro campeão da história da F4 Brasil, graças ao abandono de Staico. Além do título da F4 Brasil, o piloto garantiu 12 dos 40 pontos necessários para emitir a Superlicença, isto é, uma carteira 'especial' que garante a possibilidade de correr na F1.

Vinícius Tessaro, Álvaro Cho, Ricardo Gracia e Nicolas Monteiro completaram o top 5. Clerot garantiu a taça com 7 vitórias em 15 corridas e alcançou a marca 267 pontos (259 com os descartes). Staico é o segundo, com 163. A última etapa será realizada nos dias 10 e 11 de dezembro, em Interlagos.

