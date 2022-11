Em 2023, Fórmula 4 Brasil fará preliminar do GP de São Paulo de F1

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 4 Brasil, campeonato certificado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), anunciou uma grande novidade para o próximo ano, quando a categoria realizará a sua segunda temporada.

Fernando Julianelli, CEO da Vicar, empresa promotora da F4 Brasil, anunciou que, na quinta etapa do campeonato de 2023, a competição será uma das atrações preliminares do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Em entrevista antes da largada da corrida 2 da quinta etapa de 2022, disputada em Goiânia, Gastão Fráguas, líder do projeto da F4 Brasil, comentou: “Ano que vem, temos uma grande novidade, pois nossa quinta etapa será preliminar da F1 em Interlagos".

"Então, isso é um grande presente para a categoria e para os jovens pilotos, com essa oportunidade de andar na vitrine dos chefes de equipe da F1. Será uma experiência fantástica e isso engrandece ainda mais o nosso campeonato”, completou Fráguas.

