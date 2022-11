Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 4 Brasil realizou a segunda corrida da rodada tripla em Goiânia, válida pela quinta etapa de 2022. Nicolas Giaffone foi o grande nome da prova: largando da terceira posição, soube tirar proveito dos jogos novos de pneu e lidou bem com a pressão imposta por Lucca Zucchini.

Aos poucos, o piloto da Cavaleiro Sports conseguiu abrir vantagem e cruzou a linha de chegada com vantagem sobre Luan Lopes, da KTF Sports. Vinícius Tessaro, Felipe Bartz e Fefo Barrichello completaram o top 5.

Com os resultados, Clerot permanece líder, com 241 pontos. Staico é o segundo, com 163. Tessaro ocupa o terceiro posto, com 115. A corrida 3, que terá Felipe Barrichello Bartz como pole position, acontecerá neste domingo, às 08h20, horário de Brasília.

A prova poderá ser acompanhada ao vivo no YouTube da F4 Brasil e no canal Bandsports. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

