O bloqueio das rodovias brasileiras chamou a atenção dos fãs do esporte a motor, principalmente em Goiânia, onde importantes campeonatos nacionais realizam eventos neste fim de semana. O Autódromo Internacional Ayrton Senna recebe a quinta e penúltima etapa da Fórmula 4 Brasil, além da Copa Truck e da GT Sprint Race.

Por isso, o Motorsport.com contatou envolvidos com a realização da F4 Brasil para saber quais foram os impactos logísticos na categoria em decorrência dos bloqueios nas estradas pelo País.

Chefe da Full Time, Maurício Ferreira declarou que não houve grandes problemas logísticos, somente a apreensão da confirmação do evento por parte da CBA: “Foi só tensão, na verdade. O nosso motorista da carreta acabou viajando a noite inteira para chegar aqui (em Goiânia) na quinta-feira cedo. Em termos de logística, para nós, foi só a tensão e a apreensão de saber se ia ter ou não o evento, mas no final deu tudo certo.”

Já Beto Cavaleiro, chefe de equipe da Cavaleiro Sports, afirmou que algumas equipes tiveram receio em não ser possível a realização do evento, em virtude da situação das rodovias.

“Confesso que algumas equipes chegaram a titubear por conta do bloqueio nas rodovias. A princípio, chegamos a nos reunir para cancelar o treino extra que ia ter na quinta e dar início às atividades de pista somente na sexta-feira. E, de repente, na noite de quarta para quinta houve uma liberação e a carreta conseguiu chegar a tempo, sem prejuízos materiais ou problemas financeiros. No final das contas, foi só um estresse momentâneo”, disse.

Por outro lado, Thiago Meneghel, chefe de equipe da TMG Racing, destacou que a logística de Goiânia foi possível gerenciar sem prejuízos, o que não foi possível em relação à Santa Cruz do Sul com a Endurance Brasil.

“Eu só estou aqui em Goiânia porque em Santa Cruz do Sul foi cancelada a etapa. Aqui na F4 nós tivemos um atraso de um dia na viagem, pois sabíamos que as estradas estavam fechadas e seguramos o caminhão na oficina. Diante disso, a nossa logística para Goiânia foi possível administrar, enquanto em Santa Cruz do Sul acabamos tendo um prejuízo de passagem aérea e alimentação. Porém, o caminhão está seguro no pátio de um amigo em Curitiba até a liberação completa da rodovia”

O líder do projeto da F4 Brasil, Gastão Fráguas Filho, relatou que a decisão de um possível cancelamento da etapa em Goiânia era a última hipótese a ser cogitada pela organização da categoria.

“Foi uma situação complicada para todos. Nesse tipo de situação, você tem de monitorar minuto a minuto para ver o desenrolar da situação. Tivemos que readequar os horários das atividades de pista, mas acabou dando tudo certo para a realização da quinta etapa da Fórmula 4, antes de tomarmos uma decisão drástica de total cancelamento.”

