Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 4 Brasil realizou, na manhã deste sábado, a primeira corrida da rodada tripla em Goiânia, válida pela quinta etapa de 2022. Felipe Barrichello Bartz foi o grande nome da prova, ao largar da pole position, fazer a melhor volta e segurar a pressão imposta pelo líder do campeonato, Pedro Clerot. Aos poucos o piloto da Cavaleiro Sports conseguiu abrir vantagem e cruzou a linha de chegada a 2s0 do rival da Full Time.

Lucas Staico, Nelson Neto e Fernando Barrichello completaram o top 5. A corrida foi marcada pelo acidente na quarta volta entre João Tesser e Álvaro Cho, com ambos tendo que abandonar. Com isso, a direção da prova deu bandeira vermelha para a remoção dos carros envolvidos no acidente.

Com os resultados, Clerot permanece líder, com 241 pontos. Staico é o segundo, com 163. Tessaro ocupa o terceiro posto, com 105. A corrida 2, que terá Lucca Zucchini como pole, por conta da oitava posição da primeira corrida, acontece ainda neste sábado, às 13h50, horário de Brasília.

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: