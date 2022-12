Carregar reprodutor de áudio

Vitórias, emoção e lágrimas. O sábado (10) que abriu a etapa final da temporada 2022 do BRB Fórmula 4 Brasil foi muito especial para a família Barrichello em Interlagos.

Pela manhã, na Corrida 1, Felipe Barrichello Bartz — filho de Renata e sobrinho de Rubens — lutou na pista com Vinícius Tessaro e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Já no período da tarde, Fernando Barrichello saiu na frente, sustentou a liderança e confirmou a vitória no autódromo paulistano.

Outro detalhe em comum une os primos ‘Pipe’ e ‘Fefo’, que têm a mesma idade, 17 anos: os dois alcançaram as respectivas segundas vitórias no campeonato inaugural da F-4 Brasil.

Na primeira prova, Felipe Barrichello Bartz dividiu o protagonismo com o goiano Vinícius Tessaro, em luta direta de pilotos da Cavaleiro Sports pela vitória. Com ultrapassagem arrojada, ‘Pipe’ conseguiu superar o companheiro de equipe, assumiu a ponta e partiu para vencer novamente na temporada, repetindo o feito que já havia alcançado na Corrida 1 da etapa de Goiânia.

“Estou muito feliz! É incrível! Já realizei o sonho de andar aqui nessa temporada, e agora é outro sonho. Ganhar em Interlagos é algo que não tem como explicar. A ficha ainda não caiu, talvez só caia segunda-feira, mas estou muito feliz”, vibrou o jovem piloto.

Tarde marcante

Na Corrida 2, ‘Fefo’ Barrichello largou na frente, obedecendo à regra do grid invertido em relação aos oito primeiros da primeira prova da etapa. Com muita luta, o piloto do carro #41 da Full Time Sports segurou a pressão dos adversários, especialmente de Vinícius Tessaro, sustentou a liderança e confirmou sua segunda vitória na temporada, a segunda também em Interlagos.

A conquista levou o pai Rubens Barrichello às lágrimas pouco antes de o piloto ir à pista para a sessão classificatória da Super Final BRB da Stock Car. O vencedor ‘Fefo’ também se emocionou e dedicou o triunfo à família e ao primo, Nicolas Giaffone, que terminou em segundo lugar na Corrida 2.

“Todas as vitórias são muito especiais. Não estávamos muito competitivos nessa prova, e largar de primeiro é sempre uma pressão a mais. Foi muito mais sofrida, e essa aqui é para meu pai, que está tentando o título, para dar uma força para ele ser campeão".

"Só queria dedicar para minha família, minha mãe, meu irmão, o Nic [Giaffone], que é meu melhor amigo, e viver esses momentos com ele é indescritível. É um sonho se tornando realidade”, disse ‘Fefo’, que recebeu da mãe, Silvana Giaffone, e do irmão, Dudu Barrichello, o troféu pela vitória neste sábado.

Vice-campeão confirmado

Com um quarto e um terceiro lugares obtidos nas duas provas do dia, Lucas Staico chegou a 188 pontos, consolidando assim a conquista do vice-campeonato. O mineiro da TMG Racing já não pode ser alcançado pelos demais oponentes, finalizando a primeira temporada na F-4 Brasil somente atrás do detentor do título, Pedro Clerot.

A última corrida da temporada que marcou o nascimento da mais nova categoria-escola do Brasil acontece neste domingo, às 13h, com 25 minutos e mais uma volta e com Lucas Staico na pole. O BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal BandSports, canal oficial da categoria no YouTube, Twitch da Tribo do Gaules e Twitch do streamer Victor Ludgero.

BRB Fórmula 4 Brasil, etapa 6, Interlagos, Corrida 1:

1º - Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports), 17 voltas em 27min51s384

2º - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), a 0s360

3º - Luan Lopes (KTF Sports), a 8s055

4º - Lucas Staico (TMG Racing), a 8s834

5º - Nelson Neto (Full Time Sports), a 14s427

6º - Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports), a 15s591

7º - Nicholas Monteiro (TMG Racing), a 16s646

8º - Fernando Barrichello (Full Time Sports), a 17s359

9º - Richard Annunziata (KTF Sports), a 19s060

10º - Francisco Soldavini (KTF Sports), a 23s916

11º - João Tesser (Cavaleiro Sports), a 32s811

12º - Lucca Zucchini (TMG Racing), a 41s397



Não completaram

Ricardo Gracia (Full Time Sports), a 8 voltas

Álvaro Cho (KTF Sports), a 11 voltas

Pedro Clerot (Full Time Sports), a 12 voltas

Corrida 2:

1º - Fernando Barrichello (Full Time Sports), 12 voltas em 19min49s996

2º - Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports), a 1s150

3º - Lucas Staico (TMG Racing), a 1s445

4º - Nelson Neto (Full Time Sports), a 1s968

5º - Felipe Bartz (Cavaleiro Sports), a 2s677

6º - Nicholas Monteiro (TMG Racing), a 9s821

7º - Lucca Zucchini (TMG Racing), a 10s594

8º - Álvaro Cho (KTF Sports), a 10s738

9º - João Tesser (Cavaleiro Sports), a 11s722

10º - Richard Annunziata (KTF Sports), a 15s839

11º - Pedro Clerot (Full Time Sports), a 16s844

12º - Luan Lopes (KTF Sports), a 20s224



Não completaram

Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), a 6 voltas

Francisco Soldavini (KTF Sports), a 9 voltas

Classificação do campeonato:

1º - Pedro Clerot, 266 pontos

2º - Lucas Staico, 188

3º - Vinicius Tessaro, 151

4º - Nicolas Giaffone, 129

5º - Felipe Barrichello Bartz, 120

6º - Fernando Barrichello, 119

7º - Luan Lopes, 107

8º - Ricardo Gracia, 95

9º - Nicholas Monteiro, 92

10º - Richard Annunziata, 55

11º - Nelson Neto, 50

12º - Álvaro Cho, 42

13º - Lucca Zucchini, 23

14º - João Tesser, 20

15º - Victor Backes, 19

16ª – Aruelia Nobels, 7

17º - Arthur Pavie, 2

*pontuação extraoficial

Super Final BRB, Interlagos, programação:

Domingo, 11 de dezembro

10h35 – Visitação aos Boxes

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h55 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h20 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

17h25 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

